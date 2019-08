Examen NCLEX : un argument économique ne permet pas de brimer des droits fondamentaux, selon la SANB

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) a publié un communiqué vendredi en réponse à une déclaration de l’Association des infirmiers et infirmières du Nouveau-Brunswick (AIINB).

Dans cette déclaration, l’AIINB cite des restrictions budgétaires afin d’expliquer son incapacité de fournir des matériaux préparatifs de qualité égale en langue française. Le coût sera considérable , indique l'AIINB dans son communiqué, car il faut d’abord payer les frais de traduction et d’adaptation, puis des frais annuels pour les révisions et les mises à jour .

Mais cet argument ne devrait pas justifier que les anglophones disposent d’une ressource préparatoire qui n’est pas disponible pour les francophones , assure la SANB.

Cet argumentaire représente une pente glissante, car dépendant du contexte politique, il pourrait être utilisé pour justifier presque n’importe quelle mesure. Nos droits sont nos droits. Cédric Doucet, vice-président de la SANB

Les gouvernements et les associations professionnelles n’ont pas le luxe de les mettre à l’écart quand leur respect devient inconvénient, a conclu le vice-président de la SANB, Cédric Doucet.