Chasse à l’homme : de vifs souvenirs pour une Saskatchewanaise

Depuis près de deux semaines, beaucoup de policiers au pays sont aux trousses de Kam McLeod et Bryer Schmegelsky, deux jeunes de la Colombie-Britannique accusés de meurtres. Pour la Saskatchewanaise Rosanne Smith, cette chasse à l’homme la replonge en juillet 2006. Elle avait alors aidé les forces de l’ordre à mettre la main sur Curtis Dagenais.

Ce dernier était initialement recherché pour violence conjugale. Incapable de semer trois agents de la paix en voiture après une poursuite de 27 kilomètres, il est sorti de son véhicule avant d’ouvrir le feu sur les policiers, les blessant tous les trois.

Dix jours plus tard, deux d’entre eux sont morts.

Curtis Dagenais s’était ensuite réfugié dans les bois pendant sa fuite qui avait tenu les forces de l’ordre en haleine, un peu comme le font actuellement Kam McLeod et Bryer Schmegelsky à travers le pays.

« Un porc-épic? »

Rosanne Smith n’a pas oublié les moindres détails de la journée du 18 juillet 2006. À son réveil, son mari et elle remarquent le déplacement de l’herbe près de leur tracteur : « On pensait que c’était peut-être un porc-épic, mais quand [Curtis Dagenais] s’est retourné vers nous, on savait qui il était. »

Il semblait calme. Il voulait parler, alors tu fais quoi? Tu parles et tu parles et tu parles et tu parles. Rosanne Smith

Il venait de passer la nuit dans le tracteur du couple dont la ferme se situait en dehors de la zone où la Gendarmerie royale du Canada effectuait ses recherches.

Le suspect s’est finalement livré lui-même aux policiers après une fuite qui a duré 11 jours. « On lui a simplement dit qu’il ne pouvait pas être en fuite le restant de ses jours et qu’il devait se rendre », indique Mme Smith.

Curtis Dagenais a été condamné en mars 2009 à la prison à vie, n'étant pas admissible à une libération conditionnelle avant au moins 25 ans.