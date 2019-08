Alegría : une première difficile et écourtée à Gatineau

La chute d’une acrobate et un artiste, visiblement sonné, sortant de scène escorté par un collègue entraînant une interruption d’une dizaine de minutes après moins de 10 minutes de performance. Le numéro final de barres aériennes carrément annulé. La première d’Alegría à Gatineau jeudi soir a été teintée par la dure réalité des prestations circassiennes effectuées sans filet et par des problèmes techniques. Le spectacle a tout de même réservé quelques moments forts.

Une collaboration de Valérie Lessard, Karine Lessard et Kevin Sweet

L’équipe du Cirque du Soleil a passé une partie de la soirée jeudi à gérer les incidents plutôt qu'à savourer une première réussie.

D’abord, il y a eu cette confusion de la troupe à la suite de la chute d’une acrobate, alors qu’un autre est resté au sol pendant quelques secondes avant de quitter la scène, lors du numéro d'ouverture d’acro pôles.

Pour des raisons préventives, nous avons arrêté la première d’Alegría à Gatineau pour une dizaine de minutes. Le spectacle a repris normalement avec le numéro suivant. Aucun artiste n’a été blessé , a-t-on communiqué aux membres des médias dans les minutes suivant le salut des artistes.

Puis, à la suite d'un délai d’une vingtaine de minutes après l’entracte, le spectacle s’est terminé plus rapidement que prévu.

En raison de difficultés techniques, le numéro final de barres aériennes n’a pas été présenté durant la première d’Alegría à Gatineau. Cet événement n’est pas lié à l’interruption survenue plus tôt dans la représentation. À la suite des validations techniques, le numéro sera de retour dès demain [vendredi] dans le spectacle , a ajouté l'organisation.

Le roi du spectacle «Alegria» Photo : Marie-Andree Lemire / Costumes Dominique Lemieux / Cirque du Soleil 2019

Créé en 1994, Alegría est le troisième spectacle du Cirque du Soleil. Pour en souligner ses 25 ans, le Cirque a décidé de le revisiter et le présente jusqu’au 1er septembre à Gatineau sous chapiteau.

Résultat, malgré une première particulièrement difficile et amputée d'une vingtaine de minutes de performances? Les membres de l’équipe culturelle Karine Lessard, Kevin Sweet et Valérie Lessard – qui n’avaient jamais vu Alegría avant jeudi soir – partagent leurs impressions.

La chanson thème du spectacle est interprétée en duo lors du numéro de sangles aériennes. Photo : Marie-Andree Lemire / Costumes Dominique Lemieux / Cirque du Soleil 2019

On y va pour la musique

La trame sonore d’Alegría, portée par la chanson qui donne son titre à la production, est assurément la plus connue du public.

Karine Lessard : Dans cette version revampée, le public reconnaîtra dès les premières notes cette pièce maîtresse dans une version livrée en duo plus douce – et où le mot Alegría est prononcé par les deux interprètes, Irene Ruiz Martin (en blanc) et Virginia Alves Garcia (en noir) seulement dans l'ultime refrain, à la toute fin. La chanson revisitée accompagne merveilleusement bien le numéro de sangles aériennes, aussi poétique que sensuel, de Catherine Audy et Alexis Trudel.

Kevin Sweet : J’ai beaucoup aimé les chansons retravaillées par Jean-Phi Goncalvez. Nous n’avions pas du tout l’impression d’écouter une musique composée en 1994. Il y a apporté une touche un peu électro qui a modernisé la trame sonore.

Valérie Lessard : Je n'ai qu'un seul regret : alors qu'Irene Ruiz Martin et Virginia Alves Garcia s'avèrent bien visibles lorsqu'elles chantent, les musiciens, eux, restent cachés derrière des éléments de décor. Seule la batteuse Didi Negron – et quelle musicienne elle est! – est véritablement mise en valeur lors de la danse de feu. Cela dit, j'ose espérer que la nouvelle trame sonore sera bientôt rendue disponible, parce que je me serais procuré le disque, jeudi soir, si je l'avais pu.

L'hiver a été évoqué joliment par une tempête de confettis. Photo : Marie-Andree Lemire / Costumes Dominique Lemieux / Cirque du Soleil 2019

On y va pour les clowns

Chaque spectacle du Cirque laisse une place à au moins une figure clownesque, qui interagit souvent avec les spectateurs. Parfois, ces numéros s’intègrent de manière organique dans la trame (le nettoyage de la scène après la tempête de confettis, par exemple). Toujours, ils permettent les transitions entre les numéros acrobatiques.

Kevin Sweet : Habituellement, j’aime moins les numéros de clowns, mais cette fois, ils sont particulièrement réussis et très touchants. La scène d’hiver avec les confettis a particulièrement plu au public. Et jeudi soir, en raison de l’amputation de certains numéros, l'essentiel du spectacle reposait sur la présence scénique des clowns.

Pablo Bermejo Media et Pablo Gomis Lopez incarnent les Grand clown et Petit clown. Photo : Marie-Andree Lemire / Costumes Dominique Lemieux / Cirque du Soleil 2019

Karine Lessard : L’une des signatures du Cirque du Soleil qui est pleinement réussie, grâce à ces deux clowns attachants, qui se tirent la pipe et qui arrivent à faire rire de bon coeur en utilisant savamment leurs voix haut perchées et des mouvements corporels cocasses.

Valérie Lessard : J'ai été quant à moi particulièrement sensible à la relation d'amour-amitié entre les deux personnages masculins, qui n'aurait pas été possible à mettre en scène il y a 25 ans.

La prestation du cracheur de feu Lisiate Tovo, visiblement heureux d'être sur scène, a assurément su réchauffer la foule. Photo : Marie-Andrée Lemire / Costumes Dominique Lemieux / Cirque du Soleil 2019

On y va pour la nostalgie

Le Cirque du Soleil a beaucoup évolué depuis la création d’Alegría en 1994. Aujourd’hui, la mise en scène des nouveaux spectacles mise beaucoup sur la technologie. Les numéros d'Alegría ont-il bien vieilli?

Karine Lessard : Ce spectacle représente un retour aux sources pour moi et ma réconciliation avec le Cirque du Soleil. Les spectacles comme Michael Jackson : The Immortal World Tour ou le spectacle inspiré de l’univers d'Avatar, Toruk, ont largement misé sur les effets technologiques et le scénario, au détriment des prouesses acrobatiques. Dans le cas d’Alegría, les arts du cirque sont pleinement célébrés. Jouant littéralement avec le feu, l’acrobate Lisiate Tovo a offert un numéro de danse du feu chaudement applaudi par la foule.

Kevin Sweet : Alegría nous renvoie aux débuts du Cirque du Soleil. Toutefois, la grande lacune de ce spectacle s'avère sa trame narrative incompréhensible. L'histoire d’un fou du roi, qui prend soudainement contrôle d’un royaume, n’est pas du tout évidente à suivre, mis à part le décor qui fait penser à Game of Thrones. Peut-être était-ce en raison des numéros écourtés ou annulés à la dernière minute?

L'artiste Darina Mishina a le souci du détail du bout des orteils au bout des doigts. Photo : Marie-Andree Lemire / Costumes Dominique Lemieux / Cirque du Soleil 2019

On y va pour s’émerveiller des capacités du corps humain

On s’attend à des numéros casse-cou ou à des performances qui repoussent la notion de flexibilité et qui redéfinissent la notion de gestuelle poétique.

Valérie Lessard : J'ai eu les larmes aux yeux à regarder le couple Catherine Audy-Alexis Trudel évoluer dans les airs sur la chanson thème. Mais j'ai été aussi profondément bouleversée par la contorsionniste et équilibriste Darina Mishina. Tout chez elle, de ses pieds pointés ou flex jusqu'au bout de ses doigts, bouge gracilement pour faire ressentir au spectateur toutes les nuances de la pièce Vai Vedrai, revisitée ici avec bonheur.

Elena Lev maîtrise pleinement son numéro de hula-hoop. Photo : Marie-Andree Lemire / Costumes Dominique Lemieux / Cirque du Soleil 2019

Kevin Sweet : On donne dans des acrobaties plus traditionnelles. Le Cirque du Soleil a fait ses débuts dans les rues et les numéros d’Alegría nous le rappellent. Le numéro de cerceaux d’Elena Lev s'avère particulièrement impressionnant. Il est évident qu’elle le fait depuis l’âge de 11 ans. Elle a ce numéro dans le corps et l’exécute avec une facilité hallucinante et une confiance béton.