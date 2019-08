En pleine canicule, un chauffeur d’autobus lui demande de se couvrir

Becca Langille-Watkins et son fils étaient les seuls passagers d’un autobus de Fredericton lorsque le chauffeur s’est arrêté pour lui dire que son habillement le rendait inconfortable et qu’elle devrait se couvrir davantage la prochaine fois, affirme la jeune femme.

Mercredi dernier était une des journées les plus chaudes de l’été au Nouveau-Brunswick jusqu’à maintenant. Becca Langille-Watkins, 29 ans, dit s’être habillée en conséquence, avec des pantalons lousses et un haut qui laissait voir son ventre.

En soirée, elle a pris l’autobus avec son fils de cinq ans. Tout allait bien, jusqu’à ce que tous les autres passagers descendent à un arrêt et qu’ils se retrouvent seuls dans l’autobus. Le chauffeur s’est alors approché, s’est assis sur le banc derrière celui de Becca Langille-Watkins, et lui a dit que son habillement le rendait inconfortable et qu’elle devrait mieux se couvrir la prochaine fois.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Becca Langille-Watkins portait des pantalons lousse et un haut qui laissait voir une partie de ventre dans l'autobus mercredi. Photo : Gracieuseté : Becca Langille-Watkins

Je ne savais pas quoi dire, mais ça me semblait très inapproprié parce qu’il aurait dû être en train de regarder la route et non s’en faire avec ce que je portais , dit-elle.

C’était embarrassant et je me suis sentie comme si j’avais fait quelque chose de mal, comme si je devais m’habiller autrement. Je n’ai pas besoin de ça, surtout devant mon fils. Becca Langille-Watkins

Le service d’autobus de Fredericton a-t-il un code vestimentaire?

Le chauffeur a expliqué à la jeune femme qu’elle violait le code vestimentaire de Fredericton Transit. Il lui a donné un numéro de téléphone pour qu’elle puisse en discuter avec la Ville.

Mais lorsqu’elle a appelé la Ville de Fredericton jeudi matin, on lui a assuré qu’il n’y a pas de code vestimentaire tant que les passagers portent un haut.

Ils ont dit que si tu ne portes que des pantalons et aucun haut, ils vont appeler la police, mais il n’y a pas d’autre code vestimentaire , dit-elle.

La Ville enquête présentement sur une interaction entre un chauffeur et un passager, confirme un porte-parole de la Ville de Fredericton, Mark Taylor. Il n’a toutefois pas voulu préciser si Fredericton Transit avait, oui ou non, un code vestimentaire.

Nous rassemblons de l’information des deux parties impliquées et nous adresserons la situation de la manière appropriée.

Il s’agit, selon lui, d’une affaire de ressources humaines.

En attendant, Becca Langille-Watkins dit qu’elle ne se sent plus à l’aise de prendre l’autobus. Je n’ai pas besoin qu’on m’embarrasse par rapport à ce que je porte en pleine canicule , conclut-elle.

