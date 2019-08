Que faire au Manitoba durant la longue fin de semaine?

Magasins d'alcool

La plupart des magasins d’alcool auront des heures régulières ou prolongées pendant toute la fin de semaine. Par contre, le magasin d’alcool du centre commercial Cityplace sera fermé le 5 août.

Vérifiez les heures affichées ou appelez votre magasin de vente d’alcool local pour connaître les heures prévues.

Services de la Ville

Tous les bureaux municipaux seront fermés lundi. Pour avoir plus détails sur les services de la Ville, il faudra appeler le 311, qui est toujours ouvert.

La collecte des déchets aura lieu comme d’habitude.

Lundi, les autobus de la Winnipeg Transit fonctionneront selon un horaire du dimanche.

Tous les centres de loisirs gérés par la Ville, les piscines intérieures et les bibliothèques seront fermés lundi.

Environnement Canada prévoit des températures chaudes et ensoleillées toute la fin de semaine. Photo : Radio-Canada

Les piscines extérieures seront ouvertes, mais les heures d’ouverture peuvent varier selon les endroits.

Six piscines à bassin peu profond où les enfants peuvent jouer dans l’eau seront ouvertes, pour la plupart, de 11 h à 17 h 30 aux emplacements suivants : Central Park, Dakota Park, Machray Park, Shaughnessy Park, Centre communautaire West Kildonan Memorial et Westdale.

Environnement Canada prévoit des températures chaudes et ensoleillées toute la fin de semaine.

Toutes les aires de jeux d’eau seront ouvertes de 9 h 30 à 20 h 30.

Pour connaître les routes et les autoroutes qui sont fermées à la circulation, il faudra consulter le site web de la Ville et celui de la province.

D'autres activités

Le festival Folklorama célèbre cette année son 50e anniversaire. Photo : Folklorama

Un peu partout à Winnipeg, le festival Folklarama, un événement multiculturel qui a lieu pendant 13 jours, débute dimanche. L’événement propose une quarantaine de pavillons gérés par des bénévoles, qui offrent des spectacles, des activités culturelles et des mets ethniques aux visiteurs.

À Saint-Laurent, les journées métis permettront aux curieux d’apprendre davantage sur l’expérience des peuples métis du 2 au 4 août.

À Steinbach du 2 au 5 août, la journée des pionniers permettra aux visiteurs de découvrir l’héritage mennonite.

À Gimli, le Festival islandais a lieu tout le week-end.

Du 3 au 5 août, le Centre d’interprétation du marais Oak Hammock organise des activités spéciales.

À l’hippodrome Assiniboia Downs, la plus importante compétition de course de chevaux de la province, le Manitoba Derby, aura lieu lundi. En plus de la course, des activités gratuites auxquelles peuvent participer toute la famille sont prévues.