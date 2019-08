Objectif de la Fromagerie du Presbytère : produire la plus grosse poutine au monde

L'événement aura ce samedi à Warwick.

Le record actuel parle d'une poutine de 2000 kilos. La marque avait été établie à Trois-Rivières il y a cinq ans. Nous, on parle d'une poutine de 2500 kilos qui sera servie à 6000 personnes. La grande table qui sert de pesée officielle peut prendre jusqu'à 4000 kilos. On pourrait se rendre jusqu'à 10 000 personnes. On aurait les aliments pour y arriver , indique le propriétaire de la Fromagerie du Presbytère, Jean Morin.

Mine de rien, réaliser une poutine d'une telle envergure représente tout un défi technique. On veut que ce soit une très bonne poutine. Ça doit être tout mangé pour correspondre aux normes Guinness. On a rassemblé une quarantaine de friteuses pour faire, dans un délai rapide, la cuisson des frites. On a aussi rassemblé le fromage de trois petites fromageries locales. On rassemblera tout ça sur une table et à la dernière minute, on déposera la sauce , explique-t-il.

Ce dernier assure que tout est fait selon les normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Cette activité a pour but d'amasser des fonds pour la Fondation de l'hôpital Hôtel-Dieu d'Arthabaska. Outre le privilège de pouvoir déguster une part de cette immense poutine, le billet -vendu au coût de 10 $- permettra d'assister au spectacle des Moutons noirs présenté en soirée.