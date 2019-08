Une juge décrète l'arrêt des procédures contre Paolo Catania et ses associés

Le jugement vise la société Construction Frank Catania & Associés Inc, des dirigeants et anciens dirigeants et d'autres tiers qui étaient poursuivis conjointement , a confirmé l'avocat au dossier, Paul Ryan, dans un courriel transmis vendredi matin à Radio-Canada, après la publication d'un premier article dans Le Devoir.

En tant que dirigeant de l'entreprise fondée par son père, Paolo Catania, qui est toujours actif dans le milieu de la construction, était le personnage central de ce procès.

Les anciens dirigeants de la compagnie étaient notamment accusés d'avoir fait de fausses déclarations et d'avoir illégalement obtenu des crédits et des remboursements de taxes sur une période de cinq ans, soit de 2005 et 2009. Ils s'exposaient à des peines d'emprisonnement et à des amendes minimales totalisant plus de 12,5 millions de dollars.

C'est l'Agence du revenu du Québec qui devait piloter le procès. Mais six ans après le dépôt des accusations, en juin 2013, le procès se faisait toujours attendre.

Or, la Cour suprême du Canada a décrété le 8 juillet 2016 ce qu'il est désormais convenu d'appeler « l'arrêt Jordan », qui limite la durée des procédures judiciaires à 18 mois en Cour du Québec et à 30 mois en Cour supérieure.

Revenu Québec n'a émis aucun commentaire jusqu'à maintenant.

Plus de détails à venir