Un homme de Port-Cartier manque à l’appel

L’homme de 63 ans a été vu pour la dernière fois mardi, alors qu'il quittait son domicile. Il se déplacerait en véhicule, un Honda Fit 2008 de couleur rouge.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Denis Girard, de Port-Cartier, manque à l'appel depuis mardi. Photo : Sûreté du Québec

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, selon la Sûreté du Québec.

Denis Girard a les yeux bleus, les cheveux gris frisés et porte des lunettes. Il mesure 1 m 70 et pèse 73 kilos. Il arbore des tatouages sur les bras et sur le torse. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un t-shirt orange, des jeans et des souliers bruns.

La Sûreté du Québec demande au public de communiquer avec les services d’urgences si Denis Girard ou son véhicule sont repérés.

Toute information pouvant permettre de localiser l'homme peut être transmise de manière confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.