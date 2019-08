Ouvert ou fermé à Ottawa et à Gatineau pour la Journée du colonel By

Les autobus et l’O-Train suivent les horaires du dimanche. Seuls les trajets habituellement en vigueur le dimanche sont donc disponibles. Para Transpo assure un service férié, annulant les trajets réguliers. Réservez vos trajets du 5 août en composant le 613 244-7272. Pour les détails, consultez le site Internet d'OC Transpo (Nouvelle fenêtre) .

La Société de transport de l’Outaouais (STO) offre un service de semaine réduit à l’occasion du congé civique de l’Ontario, le 5 août.

Pour connaître en détail l’horaire en vigueur, consultez le Plani-Bus sur le site Internet de la STO (Nouvelle fenêtre) ou communiquez avec le Service des renseignements de la STOSociété de transport de l’Outaouais au 819 770-3242.

Tous les règlements et toutes les restrictions en matière de stationnement seront en vigueur à Ottawa.

Le stationnement sera gratuit à l'hôtel de ville d'Ottawa, au 110, avenue Laurier. Le garage sera accessible par la rue Elgin.

La plupart des succursales de la LCBOLiquor Control Board of Ontario/Régie des alcools de l'Ontario et du Beer Store sont ouvertes pendant le long week-end. Toutes les succursales sont ouvertes samedi et dimanche. Pour les détails, contactez la ligne bilingue au 1 800 668-5226 ou consultez le site Internet de la LCBOLiquor Control Board of Ontario/Régie des alcools de l'Ontario .

La magasin de cannabis Superette à Ottawa est ouvert de 10 h à 16 h. Les succursales Fire & Flower et Hobo Recreational Cannabis sont également ouvertes.

Les horaires des succursales de la SAQSociété des alcools du Québec restent les mêmes qu'à l'habitude.

La succursale de la SQDCSociété québécoise du cannabis à Gatineau est ouverte de 10 h à 21 h lundi.

Toutes les succursales Farm Boy sont ouvertes de 9 h à 18 h.

Le magasin Whole Foods de Lansdowne est ouvert selon son horaire régulier.

Toutes les succursales Independent Grocer et Loblaws affichent leurs heures régulières du lundi sur leur site Internet.

Toutes les épiceries Metro sont ouvertes, ainsi que les succursales gatinoises de la chaîne IGA.

Le Centre Rideau est ouvert de 10 h à 18 h.

Le centre commercial Bayshore est ouvert de 9 h à 17 h.

Le centre commercial Carlingwood est ouvert de 9 h 30 à 18 h.

Le centre commercial Lincoln Fields est ouvert de 9 h 30 à 18 h.

Le Centre St-Laurent est ouvert de 9 h 30 à 18 h.

La Place d'Orléans est ouverte de 9 h 30 à 18 h.

Tanger Outlets est ouvert de 9 h 30 à 18 h.

Les Promenades Gatineau sont ouvertes de 9 h 30 à 18 h.

Le Musée des beaux-arts du Canada est ouvert de 10 h à 18 h.

Le Musée canadien de l'histoire est ouvert de 9 h à 18 h.

Le Musée canadien de la guerre est ouvert de 9 h à 17 h.

Le Musée canadien de la nature est ouvert de 9 h à 18 h.

Le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada est ouvert de 9 h à 17 h.

Le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada est ouvert de 9 h à 17 h.

Toutes les succursales de la bibliothèque publique d'Ottawa sont fermées. Les heures régulières reprendront mardi.

De leur côté, les points de service de la bibliothèque municipale de Gatineau sont ouverts selon l'horaire d'été habituel.

Aucune collecte de rebuts n'est effectuée lundi à Ottawa. Les collectes seront décalées d'une journée le reste de la semaine.

La collecte des ordures se fera selon l'horaire habituelle pour les édifices à loyers multiples. Toutefois, les collectes de recyclage et des bacs verts seront retardées d'une journée pour le reste de la semaine.

À Gatineau, le centre de transbordement situé au 860, boulevard de la Carrière est ouvert de 7 h à 17 h 30. Toutes les collectes sont maintenues et les contenants doivent être placés en bordure de la rue avant 7 h. L'écocentre de l'Aéroparc, situé au 26, rue Pierre-Ménard, est ouvert de 10 h à 17 h 45.

Les piscines et pataugeoires sont ouvertes lundi si la météo le permet.

Les heures d'ouverture des piscines intérieures, des patinoires et des centres sportifs d'Ottawa sont cependant modifiées. La Ville suggère d'appeler avant de se rendre.

Les Archives de la Ville d’Ottawa, les centres et les galeries d’art, les théâtres et les musées municipaux sont fermés.

Les camps de jour de la Ville d'Ottawa sont également fermés lundi.

À Gatineau, la galerie Montcalm est exceptionnellement ouverte lundi de 10 h à 11 h pour un concert. Les billetteries du Centre culturel du Vieux-Aylmer et du Théâtre de l'Île sont ouvertes selon l'horaire habituel, de même que la galerie en métiers d'art, l'Espace Pierre-Debain.

Les bureaux municipaux sont fermés à Ottawa lundi, de même que les garderies municipales gérées par la Municipalité.

À Gatineau, tous les centres de services ainsi que l'hôtel de ville sont également fermés.