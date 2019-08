Pékin dénonce les tarifs douaniers de Donald Trump

La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale mais n'a pas peur d'en faire une, a déclaré Hua Chunying, porte-parole au ministère lors d'un point de presse quotidien.

La Chine espère que les Etats-Unis vont rectifier leurs erreurs aussi rapidement que possible et que le conflit commercial entre les deux pays puisse se résoudre sur une base d'égalité et de respect mutuel, a ajouté le porte-parole.

Selon lui, cette escalade dans la guerre des tarifs douaniers n'est dans l'intérêt de personne, ni de la Chine, ni des Etats-Unis, ni du monde.

La Chine a dénoncé la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires de 10 % sur 300 milliards de dollars d'importations chinoises dès le 1er septembre.

Un vaste éventail de produits de consommation sont touchés par cette nouvelle mesure, allant de téléphones intelligents à certains vêtements. Ces marchandises n’étaient pas encore visées par des droits de douane supplémentaires.

Le locataire de la Maison-Blanche a justifié sa décision parce que Pékin n’aurait pas respecté deux engagements, soit d’acheter massivement des produits agricoles américains et de cesser ses ventes de Fentanyl aux États-Unis.

Présent à une réunion de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), le secrétaire d’État américain Mike Pompeo en a ajouté une couche vendredi en dénonçant des décennies de comportement répréhensible de la part de la Chine. Il a ajouté que Donald Trump allait remédier à cette situation.

Nous voulons un commerce libre et équitable, pas un commerce qui nuit à la concurrence , a affirmé M. Pompeo devant une assemblée de jeunes entrepreneurs.

Devant des journalistes jeudi, le président des États-Unis a indiqué que ce 10 % pourrait être « qu’un premier palier » et qu’il pourrait éventuellement augmenter ces droits de douane.

Je crois que le président Xi, que je respecte beaucoup, désire un accord, mais il ne va pas assez vite. Donald Trump, président des États-Unis

Les délégations commerciales américaine et chinoise ont repris les négociations cette semaine à Shanghai. Il s'agit d'échanges sincères, hautement efficaces, constructifs et profonds , selon Pékin.

Les négociations se poursuivront le mois prochain à Washington.

Des tarifs qui menacent les consommateurs

Si les précédents droits de douane établis par le président Donald Trump dans sa guerre commerciale avec la Chine avaient peu touché les consommateurs, il en ira autrement avec ceux annoncés jeudi, ont averti des observateurs.

Cela touche les consommateurs frontalement , soutient Steve Pasierb, président de la Toy Association, qui représente des fabricants et distributeurs de jouets aux États-Unis.

Dans un communiqué diffusé jeudi, l’association avance que l’annonce des droits supplémentaires comprendra vraisemblablement les jouets finis et les autres articles liés aux jouets qui n’ont pas encore été touchés par des tarifs douaniers.

C'est très injuste pour le consommateur américain. C'est très injuste pour le fabricant et cela ne devrait pas se produire , regrette Stephen Lang, directeur général de Mon Cheri Bridals dans le New Jersey et président de la fédération des vêtements pour mariées et occasions spéciales.

Ces produits font partie de ceux touchés par la dernière annonce de tarifs douaniers.

Les fabricants, importateurs et distributeurs de jouets estiment que la dernière annonce de tarifs douaniers de Donald Trump heurtera les consommateurs américains de plein fouet. Photo : Reuters / Carlo Allegri

Nous soutenons l'objectif de l'administration de restructurer la relation commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais nous sommes déçus que l'administration s'appuie sur une stratégie erronée de taxes douanières , a dit le premier vice-président de la Fédération nationale de la vente au détail, David French.

Ces droits de douane supplémentaires ne feront que menacer les emplois américains et augmenter le coût de biens de consommation courante pour les familles américaines , a-t-il ajouté.

Des représailles tarifaires, qu'elles soient de 10 ou 25 %, sont de mauvaise politique , affirme pour sa part Gary Shapiro, président de la fédération des consommateurs de technologie. Les droits de douane sont des taxes payées par les consommateurs américains, pas par le gouvernement chinois. Ces représailles tarifaires ne font pas une politique commerciale efficace et pourraient violer la loi américaine.

Les actions des détaillants ont fortement chuté jeudi, les baisses les plus importantes touchant Best Buy, dont le titre a glissé de 10,8 %, Target, qui a reculé de 4,4 %, et Macy’s (une chute de 6,7 %).

Les actions des géants Amazon et Walmart ont également baissé, mais moins que la plupart de leurs concurrents car ils sont perçus comme ayant plus de poids auprès de leurs fournisseurs.

En mai, lors de la présentation de ses résultats trimestriels, le détaillant Walmart avait prévenu les investisseurs que la hausse des tarifs douaniers américains sur les importations en provenance de la Chine entraînerait une hausse des prix dans ses magasins.

Les détaillants avaient été épargnés par la première série d’augmentations de tarifs, qui visaient davantage les produits agricoles et industriels. Toutefois, en mai, l’administration Trump avait annoncé vouloir étendre les droits de douane de 25 % à la quasi-totalité des importations chinoises qui avaient été épargnées jusque-là. On parle par exemple des jouets, des chemises, des articles ménagers, des souliers et des meubles.