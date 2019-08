Des navettes pour éviter les bouchons au Festivent de Lévis

Bien ancré dans le quartier Saint-Jean-Chrysostome depuis 37 ans, le Festivent n’a pas l’intention de quitter le secteur du parc Champigny, même si la fête s'agrandit chaque année.

Les festivaliers qui veulent se rendre à cet événement qui marie fête foraine, spectacles musicaux et envolées de montgolfières n’auront d’autres choix que de s’adapter aux accès restreints du site.

« La Ville ne va pas s'agrandir. On est rendu avec cinq voies sur l’avenue Taniata. Le but, c’est d’éduquer les gens à prendre les navettes. C’est juste un dollar et ça fait toute la différence », martèle le directeur général du Festivent, Sébastien Huot.

Sébastien Huot est directeur général du Festivent Photo : Radio-Canada

C’est donc en misant sur ses navettes que l’organisation espère éviter que les importants problèmes de circulation connus l’an dernier se reproduisent.

On ne changera pas l’esprit d’une ville pour un événement de cinq jours Sébastien Huot, directeur général du Festivent

En ce sens, un nouveau trajet d’autobus entre le stationnement de l’Aquarium de Québec et le parc Champigny s’ajoute cette année. Trois autres navettes, réparties sur le territoire de Lévis, étaient déjà offertes depuis une dizaine d’années.

Un bon premier test

Même si les spectacles de X Ambassadors et de Patrice Michaud n’ont pas attiré une foule monstre jeudi soir, la deuxième soirée du Festivent était un bon premier test pour évaluer l’efficacité des navettes.

X Ambassadors n'a pas attiré une foule monstre jeudi soir au Festivent de Lévis. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

En moins de trente minutes, la grande majorité des spectateurs ont été en mesure de quitter le site. La circulation sur l’avenue Taniata est quant à elle demeurée fluide tout le long du processus.

Au total, ce sont près de 3000 passages qui ont été enregistrés dans les 4 navettes mises à la disposition des festivaliers.

Parmi ceux-ci, Nancy Caire, qui se félicitait d’avoir payé 1$ pour embarquer dans l’autobus à l’Aquarium de Québec.

« J’ai pris la navette et ça m’a pris environ 6 minutes. C’est sécuritaire et c’est vraiment efficace », relate-t-elle.

À sa première année, le stationnement incitatif de l’Aquarium de Québec a d’ailleurs attiré près de 800 usagers.

« C’est très concluant », se réjouit le coordonnateur à l’exploitation de la Société de Transport de Lévis, Mario Dumas. « Ça a été notre deuxième site le plus achalandé. »

Près de 1500 personnes ont utilisé les navettes pour se rendre au Festivent de Lévis. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Pour le Festivent, la mise en place de cette navette était devenue nécessaire.

« On a beaucoup de festivaliers qui viennent de la rive nord. On devrait réduire la circulation avec cette offre », précise le directeur général, Sébastien Huot.

Reste à voir si l’expérience positive de jeudi soir se répétera vendredi et samedi, alors que Sean Paul et Weezer se présenteront successivement sur la scène principale.