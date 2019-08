L'artiste éemi remporte le concours musical Nouvelle scène 2019

C’est haut la main que l’auteure-compositrice-interprète fransaskoise a remporté le concours Nouvelle scène cette année. éemi a reçu le prix du public, le prix de la meilleure présence artistique et le prix du concours.

Une belle réussite et une sorte de revanche pour celle qui a tenté sa chance dans ce concours à plusieurs reprises. Sa première participation date de 2009.

J’ai beaucoup aimé participer au concours avec Thomas [Chevalier] et Philippe [Gabriel] et je me sens vraiment fière de moi.

éemi, gagnante du concours Nouvelle scène