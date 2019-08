Le coroner enquêtera sur la mort accidentelle d'un bébé au ciné-parc de Boucherville

Le coroner a indiqué que son rapport d’enquête sera rendu public dans une année.

Celui-ci devrait contenir des recommandations afin d’éviter qu’un tel drame se reproduise.

Jean-Yves Martel, président du ciné-parc d’Orford, en Estrie, a indiqué à ICI RDI qu’à sa connaissance, c’est la première qu’un tel drame survient dans un ciné-parc au Québec.

L’accident a eu lieu mercredi après la fin d'une projection, un peu avant minuit.

Un homme qui effectuait une manœuvre de recul a heurté un bébé de quatre mois qui se trouvait dans une tente pour enfant, à proximité du véhicule des parents, selon plusieurs témoins.

On avançait vers les cris et par terre il y a un petit corps étendu. Mon cœur a lâché, j'ai pleuré en pensant à mon petit garçon, a raconté Krystel Cloutier dans une publication sur son compte Facebook.

Le nourrisson, grièvement blessé à la tête, était en arrêt cardiorespiratoire à l’arrivée des services d’urgence. Son décès a été constaté à l'hôpital.

On était au moins cinq infirmières sur les lieux. Il y en avait une qui était plus auprès du conducteur, qui était lui aussi sous le choc, on essayait de se relayer, de gérer cette scène-là qui était épouvantable […]. Il y a aussi des policiers qui ont été traités pour un choc.

Geneviève Bérard, infirmière et témoin de l’accident