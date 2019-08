Des cartes de Réal Bérard exposées à la Maison des artistes visuels francophones

La galerie accueille les 12 cartes originales réalisées à la main par l’artiste franco-manitobain. Parsemées de dessins et d’écrits, chacune d'entre elles retrace ses voyages en canoë le long des rivières manitobaines.

C’est cousu de pictogrammes et de peintures pariétales, c’est ça qui m’intéresse, de faire connaître et de localiser ces endroits-là pour que le monde puisse les voir , dit Réal Bérard.

Pour l’occasion, l’artiste a également peint 16 nouvelles toiles, inspirées des cartes originales. Elles font partie de l’exposition et pourront être achetées par des intéressés. Une collection d’oeuvres de l’artiste manitobain que la Maison des artistes visuels partage avec Francofonds est également présentée.

Pendant une bonne partie de sa vie, Réal Bérard a effectué des voyages en canoë et cartographié des cours d'eaux pour le gouvernement. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Peintre, dessinateur et sculpteur, Réal Bérard est connu pour ses multiples contributions dans le domaine des arts visuels. Ces cartes sont normalement conservées à la Société historique de Saint-Boniface, mais l'artiste est ravi de les voir sorties au grand jour.

L’exposition me redonne le plaisir de roder dans les rivières, quand on allait loin loin au nord. Je me suis amusé et ça me ramène en arrière!