La Corée du Nord procède à un troisième tir de missiles en une semaine

L’armée sud-coréenne a annoncé que des projectiles non identifiés de courte portée avaient été tirés dans la nuit de jeudi à vendredi par la Corée du Nord.

Il s'agit de la troisième série de tirs de missiles en une semaine.

Les projectiles ont été tirés en direction de la mer du Japon sans qu’ils entrent dans la zone économique exclusive japonaise, a déclaré le ministre japonais de la Défense.

Un représentant américain a affirmé pour sa part que les services du renseignement des États-Unis ont détecté le tir d'au moins un, voire plusieurs projectiles.

Il a également ajouté que ces démonstrations de force ne représentaient pas une menace pour l'Amérique du Nord.

Cette nouvelle salve serait semblable aux tirs effectués par la Corée du Nord les 25 et 31 juillet, selon le renseignement américain.

Pyongyang avait justifié un précédent tir en indiquant qu'il s'agissait d'un avertissement au Sud à propos des manœuvres militaires communes avec l'armée américaine.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un supervisait le tir des projectiles. Photo : Getty Images / Jung Yeon-Je

La situation est « maîtrisée », d'après Trump

Des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent à la Corée du Nord de procéder à des tirs d'armes balistiques.

Selon l'armée sud-coréenne, la Corée du Nord avait déjà tiré mercredi deux engins balistiques, quelques jours après les tirs de deux autres missiles de courte portée.

Jusqu’à maintenant, Pyongyang n'a pas commenté ces récents tirs de missiles.

Interrogé par des journalistes, le président américain Donald Trump a déclaré que la situation était maîtrisée, vraiment maîtrisée .

Nous n'avons jamais conclu d'accord à ce propos. Je n'ai aucun problème avec ça , a ajouté le président américain. Nous verrons ce qui va se passer. Mais il s'agit de missiles à courte portée, ils sont très standards.

Selon certains analystes, la Corée du Nord pourrait tenter d'obtenir des concessions de la part de Washington, puisque Donald Trump semble vouloir conclure un accord rapidement dans l'espoir de s'assurer une réussite majeure sur la scène internationale en vue de l'élection présidentielle de novembre 2020.

À l’ONU, à l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité jeudi, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont exhorté la Corée du Nord à s'engager dans de véritables pourparlers avec les États-Unis et ont souligné que les sanctions internationales devaient pleinement s'appliquer tant que Pyongyang n'aurait pas démantelé ses programmes nucléaires et balistiques.