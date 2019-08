Le Canada célébré dans une petite ville du Minnesota

Les représentants de la ville nord-ontarienne profiteront de l’occasion pour renouveler une entente de jumelage avec la petite communauté américaine.

Matthew Villella, le président du comité des villes jumelées de Thunder Bay, fera partie de la délégation. Il sera entre autres accompagné par Peng You, le maire suppléant.

On s’habille en rouge et on distribue des drapeaux canadiens et des bonbons , raconte M. Villella.

Little Canada a été fondée au 19e siècle par un francophone de Winnipeg qui fuyait les inondations de la rivière Rouge.

Matthew Villella explique que Thunder Bay et Little Canada entretiennent depuis 1977 des relations principalement basées sur la culture canadienne.

L’entente de jumelage est habituellement renouvelée tous les cinq ans, explique M. Villella.

Un centre commercial de Little Canada porte le nom Thunder Bay Mall, souligne Matthew Villella. Photo : Google Streetview

Selon M. Villela, environ 50 à 100 résidents de Thunder Bay se déplacent chaque année pour les Journées canadiennes, dont plusieurs musiciens.

Les festivités se terminent dimanche par un défilé.

Little Canada est l’une des cinq villes jumelées avec Thunder Bay.

Parmi les autres, il y a une seconde ville du Minnesota, Duluth. Elle est située sur le bord du lac Supérieur, tout comme Thunder Bay.

La ville nord-ontarienne entretient aussi des relations avec Seinäjoki en Finlande, Gifu au Japon et Jiaozuo en Chine.