Le CAMH défend le système de réadaptation après la fuite de trois patients en un mois

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) de Toronto est revenu pour la première fois en entrevue sur la disparition de trois patients détenus dans son établissement en l’espace d’un mois.

Depuis le mois de juillet, l’établissement fait l’objet de l’attention médiatique alors que trois patients ont été perdus de vue après avoir quitté le CAMH dans le cadre de sorties autorisées.

Si l'un d'eux a été retrouvé, deux patients au passé violent et jugés à risque pour le public demeurent toujours en liberté.

Le chef du service de psychiatrie médico légale du CAMH, Sandy Simpson, a affirmé, dans une entrevue à Metro Morning sur CBC Radio, que ce n'est pas inhabituel que des patients s'enfuient.

Il peut arriver que les patients brisent certains aspects de leur réadaptation dans leur processus de retour en communauté. Dans ce cas, nous prenons un pas de recul et nous réévaluons la situation , a-t-il expliqué.

En moyenne, des patients reviennent au centre en retard tous les dix à quinze jours, selon lui.

Les gens qui reviennent en retard, pendant des dizaines d’années, n’ont jamais présenté un danger pour le public , a affirmé le Dr Simpson, précisant par ailleurs que toute personne reportée en retard est signalée aux autorités de police.

Le Dr Sandy Simpson soutient que le système de réadaptation fonctionne mieux que le système d'incarcération. Photo : CAMH

Ce qui est différent ici, c’est que nous n’avions jamais eu affaire à quelqu’un accusé d’infraction criminelle… et que nous n’avions jamais eu de cas de fuite planifiée comme nous l’avons eu début juillet , a toutefois ajouté le psychiatre.

Ces deux incidents nous préoccupent. Nos procédures sont-elles suffisantes pour des cas comme ceux-ci? Sandy Simpson, chef du service de psychiatrie médico légale du CAMH

Le 3 juillet, le ressortissant chinois Zhebin Cong, 47 ans, s'est enfui à l'étranger après s'être échappé de l'institution au moment d'une sortie autorisée sans accompagnement.

Le patient avait intégré le CAMH après avoir été reconnu non criminellement responsable en 2016 du meurtre de son colocataire au couperet à viande, deux ans plus tôt, à cause de sa schizophrénie.

Sa disparition avait été présentée au public par la police seulement onze jours plus tard. À la suite de cet incident, le service de police de Toronto a d'ailleurs ouvert une enquête interne sur la façon dont ses agents ont enquêté cette disparition.

Zhebin Cong aurait pris un vol pour s'évader du Canada, selon les policiers. Photo : Courtoisie / Service de police de Toronto

Le 22 juillet, Ahmed Sualim, 27 ans, s'est lui aussi échappé de l'établissement avant d’être retrouvé quelques heures plus tard. Ce patient avait été reconnu non criminellement responsable d’une série de vols à main armée en 2012.

Mardi, Anthony Murdock, 45 ans, a réussi à échapper à la supervision de son accompagnateur lors d’une sortie autorisée. Il avait été déclaré non criminellement responsable d’une agression sexuelle en 2002, et a également des antécédents liés à des délits à caractère sexuel qui remontent à 1998.

Anthony Murdock est recherché par la police. Photo : Police de Toronto

Le Dr Simpson a déclaré qu'une évaluation du CAMH aurait permis de conclure que Anthony Murdock ne représentait pas un risque immédiat pour le public. Toutefois, il souscrit à la décision de la police d'avertir les résidents.

Le psychiatre indique que le patient recevait un traitement pour sa grave maladie mentale.

Nous craignons qu'il reste en liberté. Nos évaluations des risques reposent bien entendu sur le fait qu'il soit pris en charge. Plus longtemps quelqu'un ne sera pas pris en charge, plus nous nous inquiétons de cela , a expliqué Dr Simpson.

À la suite de ces incidents, la direction de CAMH avait déjà annoncé qu'elle allait passer en revue d'ici la fin de l'année ses pratiques au sujet des sorties de patients.

Nous n’aimons pas ces situations où le risque public et l’inquiétude du public refont surface. La sécurité publique est une priorité pour nous , a indiqué le Dr Simpson.

Le psychiatre Sandy Simpson considère toutefois que, de façon générale, le système de réadaptation fonctionne mieux que le système d'incarcération, en réduisant par exemple le risque de récidive de crimes violents par huit, selon lui.