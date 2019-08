Un marché immobilier plus équilibré à Regina selon les agents immobiliers

Le marché immobilier à Regina est de plus en plus équilibré. C'est ce qu'indique le rapport de l'Association des agents immobiliers de la Ville Reine qui sera publié vendredi.

Selon l’Association, les prix des maisons ont chuté de manière significative depuis mai 2016.

Mais si le marché immobilier à Regina reste stable depuis les derniers mois et s'améliore très lentement, il n'est pas pour autant sorti de l'impasse.

D'après le rapport de l’Association, 314 maisons ont été vendues au mois de juillet cette année, c’est un recul de 1,6 % comparativement à juillet 2018.

C'est en 2017 qu'il s'est vendu le moins de maison (302) en juillet à Regina depuis 2011. Photo : Radio-Canada

Par contre, depuis le début de cette année jusqu'au mois de juillet, 1902 maisons ont été vendues. Ceci représente une maigre augmentation de 0,6 % comparativement à la même période en 2018.

Au cours des neuf dernières années, c'est en 2012 qu'il s'est vendu le plus de maisons pour la période de janvier à juillet (2491), selon l'Association des agents immobiliers de Regina. Photo : Radio-Canada

Le prix médian des maisons vendues en juillet est de 269 400 $, alors que pour le même mois l’année dernière il était de 281 900 $.

Le gestionnaire des opérations et services aux membres de l’Association, Rob Reynar, explique que bien que le marché immobilier soit un peu plus équilibré, il est toujours plus favorable aux acheteurs, qu'à ceux et celles qui souhaitent vendre leurs maisons.

De nouvelles règles hypothécaires au Canada qui font mal en Saskatchewan

De nouvelles hypothécaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Selon Rob Reynar, ce resserrement des règles a été mis en place pour aider le marché immobilier à Vancouver et Toronto qui connaît un ralentissement important.

Rob Reynar de l’Association des agents immobiliers de Regina estime que le marché est plus équilibré et se stabilise. Il espère qu'une stratégie locale sera développée pour pallier les nouvelles règles hypothécaires canadiennes qui ne répondent pas à la réalité du marché immobilier réginois. Photo : Radio-Canada

Cependant, ces nouvelles règles ont été appliquées partout au pays, alors que les villes canadiennes n’ont pas toutes les mêmes réalités. Rob Reynar ajoute que ces règles ont particulièrement fait mal au marché saskatchewanais.

Le marché immobilier est très local. Ce qui arrive à Regina est unique comparativement à Moose Jaw ou même Estevan. Nous aimerions voir une stratégie plus locale ou même spécifique à un marché contrairement à une politique nationale. Rob Reynar, gestionnaire des opérations et services aux membres de l’Association des agents immobiliers de Regina

Avec les élections fédérale et provinciale qui approchent, il espère que toutes les municipalités auront leur mot à dire sur les prêts hypothécaires pour répondre à leur réalité immobilière propre à elles.