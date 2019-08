Léonie Tchatat, Guy Taffo et La Passerelle-I.D.É poursuivent le Toronto Star pour 11 M$

La Passerelle-I.D.É. avait déjà envoyé un avis de libelle diffamatoire au Toronto Star en avril, dans lequel elle accusait le journal torontois d'avoir intentionnellement déformé la nature, l'objectif et le contenu de ses programmes .

Cette fois, l’agence et ses dirigeants passent à l’action et poursuivent le quotidien torontois, le journaliste d’enquête Kevin Donovan, l’éditrice en chef Irene Gentle et le chef de la direction de Torstar, John Boynton.

Dans les documents de cour, la Passerelle-I.D.É, Léonie Tchatat et Guy Taffo réclament 2 millions de dollars chacun en dommages et intérêts ainsi que 1 million chacun en dommages-intérêts punitifs, en plus des intérêts et du remboursement des frais de procédures. Léonie Tchatat et Guy Taffo, qui est aussi son mari, réclament en plus 1 million chacun en dommages-intérêts majorés.

Ils réclament aussi que soient retirés les articles du Toronto Star concernant Sans Visage et qu’une injonction permanente soit émise pour empêcher la publication future de ces allégations.

La poursuite ne donne pas davantage de détails et n’explique pas non plus pourquoi les trois plaignants considèrent l’article comme diffamatoire. La Passerelle-I.D.É, Léonie Tchatat et Guy Taffo n’ont pas répondu à notre demande d’entrevue sur le sujet.

Par courriel, l’éditrice en chef Irene Gentle a indiqué que le Toronto Star défend le contenu de ses reportages. Le journaliste Kevin Donovan a dit ne pas être disponible pour commenter.

Selon Mark Bantey, avocat spécialisé en droit des médias, le montant réclamé de 11 millions de dollars est élevé si l'on se fie aux standards canadiens.

À titre d’exemple, un Ontarien a récemment obtenu 2,5 millions en dommages et intérêts pour diffamation, l’un des montants les plus élevés jamais accordés au Canada.

On voit souvent ça, des demandeurs demander des montants exagérés, mais il y a toujours des mécanismes prévus par la loi pour soit faire rejeter l’action, soit le tribunal entendra la cause, mais pourrait réduire le montant qui serait accordé, dit-il.

Me Bantey ajoute toutefois qu’il est difficile de tirer davantage de conclusions, puisque les documents de cour n’incluent pas une déclaration complète.

Rappel des faits

Dans son enquête, le journaliste Kevin Donovan soutenait que le programme Sans Visage, dont le budget total devait être de 1,5 million de dollars, serait essentiellement fictif . Il révélait aussi que seule une petite partie du financement aurait été utilisée pour offrir des ateliers à des femmes d'affaires francophones de Toronto.

D'après le journal, ces femmes auraient déclaré ne pas savoir qu'elles avaient été identifiées dans le cadre d'un programme visant à contrer la prostitution. Après la parution de l’enquête, La Passerelle-I.D.É. avait accusé le Toronto Star d'offrir sciemment une fausse représentation du but et du contenu de Sans Visage .

Radio-Canada n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les allégations du Toronto Star à propos du programme Sans Visage.

Dans un communiqué après la parution de cet article, La Passerelle-I.D.É avait aussi accusé le quotidien torontois de stigmatiser des femmes francophones vulnérables issues des minorités visibles. La Passerelle-I.D.É avait aussi soutenu que ce programme n’avait jamais été destiné aux travailleuses du sexe et n’avait jamais été présenté de cette manière.

Léonie Tchatat, présidente de La Passerelle Photo : Radio-Canada / MATEO GARCIA-TREMBLAY

Audits

L’article du Star avait néanmoins poussé les bailleurs de fonds de La Passerelle-I.D.É, qui incluent la province, le gouvernement fédéral et la Ville de Toronto, à ouvrir des audits sur ses programmes.

Le ministère fédéral de la Sécurité publique, qui finance Sans Visage, s'était dit prêt à mettre un terme au projet et même à récupérer les fonds si l’audit révélait une mauvaise gestion des fonds publics. Radio-Canada a demandé jeudi au ministère si l’enquête était terminée, mais n’a pas encore reçu de réponse.

L'Ontario a été plus rapide que le fédéral et a sabré en juin le financement de La Passerelle-I.D.É. Les ministères de la Formation et des Collèges et Universités et des Services à l’enfance, des Services sociaux et communautaires ont donc cessé de verser des fonds à l’organisme.

La province a pris en charge les clients touchés, notamment les participants du programme Tremplin Emploi, dont les résultats auraient été gonflés, selon une autre enquête de Radio-Canada. Par courriel, la présidente de La Passerelle-I.D.É. avait qualifié ces allégations de fausses, mais avait refusé nos demandes d’entrevues sur Tremplin Emploi.

La Passerelle-I.D.É avait toutefois réagi à la décision de la province de lui couper les vivres en disant qu’elle continuait « à rejeter, dans les termes les plus fermes, toute allégation de mauvaise gestion des fonds publics ».

L'audit de la province était entré dans sa seconde phase, qui vise à déterminer si les fonds publics ont été gérés « de manière responsable et transparente ». Une porte-parole pour le ministère de la Formation et des Collèges et Universités a indiqué jeudi que cette phase de l’enquête est toujours en cours.