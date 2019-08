46 h d’attente pour opérer un fémur fracturé

Un jeune homme de 15 ans a dû attendre 46 h pour se faire opérer après s’être fracturé le fémur et le poignet dans un accident de moto en Gaspésie. Son opération a été repoussée à plusieurs reprises en raison d'un manque de médecins spécialistes disponibles et de problèmes d’équipement.

L’accident de Thomas Perreault survient vendredi après-midi à Maria. Selon le récit de son père, Steve Perreault, le jeune homme est transporté à l’hôpital de Maria avec un fémur déplacé et fracturé, ainsi qu’un poignet fracturé.

Il n’est toutefois pas opéré à Maria. Aucun chirurgien orthopédiste n’est en poste. Il doit donc être transféré en soirée à Gaspé, où se trouve le chirurgien orthopédiste de garde.

Une fois arrivée à Gaspé, la chirurgie n’a pas lieu. Aucun anesthésiste n’est disponible, raconte M. Perreault.

La chirurgie est remise au lendemain.

En attendant, le personnel fait une attelle temporaire à Thomas avec des oreillers pour garder sa jambe stable. Des médicaments pour calmer la douleur lui sont aussi administrés.

Il a complètement la jambe virée à l’envers , raconte son père.

Le lendemain, Thomas est mis sous anesthésie générale pour sa chirurgie. Son père reçoit toutefois un appel; l’opération ne pourra pas avoir lieu parce qu’aucun clou en titane n’est disponible à l’hôpital de Gaspé.

Les clous en question sont à l’hôpital de Maria et doivent être transportés jusqu’à Gaspé.

La chirurgie est repoussée à plus tard dans la journée.

Le fils de M. Perreault entre au bloc opératoire en soirée. Son téléphone sonne encore une fois; on lui demande de retourner à la chambre de son fils.

Le chirurgien m’attend, avec les deux yeux rouges, avec ses assistants. Ils sont tous au bout du rouleau. Il dit : “M. Rouleau, vous ne me croirez pas. On n'a pas les bons clous.”

La chirurgie est encore une fois reportée au lendemain matin.

Selon M. Perreault, d’autres clous doivent partir de Maria tôt dimanche matin pour arriver à Gaspé en cours de matinée.

Thomas et ses parents n’en peuvent plus.

Le jeune, il se peut plus. Il n’a pas eu d’eau. Il n’a pas mangé. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. J’essaie de l’encourager du mieux que je peux. On vient qu’on se sent vraiment impuissant. Je suis outré et en colère. Steve Perreault, père du jeune homme blessé

Les clous arrivent finalement plus tard que prévu à Gaspé, raconte M. Perreault.

Ce matin-là, la présidente-directrice générale adjointe du CISSS Gaspésie, Connie Jacques, rencontre les parents de Thomas et leur indique qu’elle comprend leur désarroi et leur colère.

L’opération a finalement lieu vers 14 h dimanche et se termine à 19 h 15.

Selon M. Perreault, l’opération est compliquée par le fait que le muscle de la cuisse de son fils est gorgé de sang depuis plus de 46 h. Le muscle, il se défendait. C’était vraiment dur dur dur. Le chirurgien m’a dit que lui et ses assistantes avaient travaillé extrêmement dur pour pouvoir insérer la tige et tout ça.

À lire aussi : Plus long dans l'Est-du-Québec qu'ailleurs pour voir des médecins spécialistes

La famille porte plainte

Le père de Thomas dit avoir déposé deux plaintes : une au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) et une au protecteur du citoyen.

Il souhaite que la lumière soit faite sur les événements.

Il se demande pourquoi les deux chirurgiens orthopédistes de Maria étaient absents et souligne que le matériel chirurgical devrait être au même endroit que le chirurgien orthopédiste de garde pour qu’il puisse répondre aux urgences.

Mon fils a été transféré en ambulance en urgence, c’est parce qu’il avait besoin d’être opéré, mais il n’y avait rien sur place pour l’opérer. Ça n’a aucun sens , déplore M. Perreault.

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux lance une enquête

La présidente-directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux Gaspésie, Connie Jacques, affirme avoir informé les parents de Thomas dimanche matin qu’une enquête interne aurait lieu pour éviter qu’un événement similaire se reproduise.

Elle explique que la région compte cinq postes d'orthopédiste, mais qu’un seul orthopédiste est de garde la fin de semaine pour les hôpitaux de Maria, Chandler et Gaspé.

L'orthopédiste transporte généralement un équipement de base avec lui, et non l’ensemble de l’équipement, qui demeure dans le même hôpital.

La PDG affirme que cette procédure sera réévaluée.

C’est une des choses qu’on va regarder dans l’évaluation comme telle, c’est-à-dire, l’inventaire qu’on a sur place, dans chacune de nos installations, est-ce qu’elle est assez élargie à l’heure actuelle? Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe du CISSS Gaspésie

Mme Jacques reconnaît également qu’il y a eu une erreur lors du premier transfert d’équipement, mais dit pour l’instant ignorer la source du problème.

La procédure sera revue pour possiblement être améliorée, de même que la méthode de transport utilisée pour transférer l’équipement de Maria à Gaspé.

La PDG précise par ailleurs qu’un anesthésiste était en poste à Gaspé vendredi soir, mais qu’il a été affecté à une autre chirurgie jugée plus prioritaire par l’équipe médicale. Cette dernière n’aurait pas reçu d’informations indiquant que les délais auraient causés des séquelles au patient.

Avec la collaboration d'Isabelle Larose