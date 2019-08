Manque de main-d’œuvre en obstétrique : le recours aux sages-femmes est contesté à Maria

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie fait maintenant appel à des sages-femmes pour éviter des ruptures de services dans le département d’obstétrique de l’hôpital de Maria. Cette nouvelle mesure soulève la colère du syndicat infirmier. Cette décision pourrait aussi augmenter le nombre de transferts vers d’autres établissements hospitaliers pour les femmes ayant une grossesse à risque.

Les 25 et 26 juillet, une sage-femme s’est substituée à une infirmière spécialisée durant deux quarts de travail pour éviter une rupture de services au département d’obstétrique à l’hôpital de Maria. Un médecin accoucheur était aussi en poste.

Cette mesure a été mise en place quelques heures à peine après qu’une femme enceinte eut été transférée à l’hôpital de Campbellton pour accoucher parce que le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie n’était pas en mesure de confirmer que l’équipe d’obstétrique serait complète au moment de son accouchement.

Avant qu’on mette en place l’équipe modifiée, explique la présidente-directrice générale adjointe, Connie Jacques, il y a eu une décision médicale de transférer une femme qui n’était pas encore en travail pour que l’accouchement se fasse de façon sécuritaire.

Parallèlement à cet événement, le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux était en pourparlers avec le ministère de la Santé afin de combler l’absence d’une infirmière spécialisée avec une sage-femme déjà à son emploi.

C’est une décision cautionnée par le ministère d’avoir une sage-femme en présence, affirme Mme Jacques, en plus d’une autre infirmière spécialisée, pour qu’on soit en mesure de maintenir le service ouvert.

La présidente-directrice générale adjointe du CISSS, Connie Jacques Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Des bris de service sont survenus en mai dernier au centre hospitalier de Maria, une situation jamais vue en plusieurs années.

Le SIIIEQ juge la mesure dangereuse

La présence d’une sage-femme a semé tout un émoi au département d’obstétrique de Maria , selon le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec (SIIIEQ), Pier-Luc Bujold.

M. Bujold considère que la santé des femmes enceintes et celle de leur bébé sont compromises.

Les sages-femmes n’ont pas l’expertise du milieu hospitalier, affirme d’emblée Pier-Luc Bujold. Le département d’obstétrique de Maria est le centre de néonatalogie régional pour toute la Gaspésie. C’est vraiment un endroit spécialisé en la matière. On le sait des accouchements, ça peut crasher. Donc, ça prend une équipe experte qui est formée en la matière et qui détient l’expertise d’obstétrique en milieu hospitalier.

Le président du SIIIEQ, Pier-Luc Bujold, s'oppose vivement à la présence de sages-femmes dans le département d'obstétrique. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Nos membres ne se sentent pas à l’aise de travailler lorsque les sages-femmes sont présentes avec elle et appréhendent difficilement une situation critique. Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ

L'Ordre des sages-femmes du Québec réplique

Ces propos ont vivement fait réagir la présidente de l’Ordre des sages-femmes du Québec, Julie Pelletier. Elle soutient que la formation universitaire de quatre ans et demi des sages-femmes est amplement suffisante pour la pratique en milieu hospitalier en présence d’un médecin spécialisé en obstétrique.

Je trouve ça dommage d’entendre ça, rétorque Mme Pelletier, parce que pour l’Ordre des sages-femmes, c’est une belle occasion de travailler en collaboration interprofessionnelle. Les sages-femmes sont des professionnelles, compétentes, qui ont une formation exigeante et qui sont soumises à des formations continues régulières.

La pratique des sages-femmes est une pratique sécuritaire et ne constitue en rien un danger pour la population et pour les enfants. Julie Pelletier, présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec

Le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie abonde également en ce sens. Ça fait 20 ans au Québec que la profession de sage-femme est reconnue , précise Connie Jacques.

Du côté du collectif Accès Sages-Femmes Baie-des-Chaleurs, qui milite depuis des années pour la mise en place d’un service de sages-femmes, l’initiative du CISSS est saluée. Je crois que les risques pour les mères et les bébés seraient beaucoup plus accrus dans un contexte de rupture de services et de transferts systématiques vers d’autres hôpitaux situés à au moins une heure de route , soutient la porte-parole Marie-Josée Racine.

La porte-parole du collectif Accès Sages-femmes Baie-des-Chaleurs, Marie-Josée Racine. Photo : page Facebook

Mme Racine précise également que les stages en milieux hospitaliers sont obligatoires durant la formation des sages-femmes.

Une pratique récente et limitée

La présidente de l’Ordre des sages-femmes du Québec, Julie Pelletier admet toutefois que ce l’intégration de sages-femmes dans les départements d’obstétriques est très récente au Québec : À ma connaissance, [la sage-femme en place à Maria] est la première sage-femme qui a participé à un plan de contingence dans un hôpital pour permettre à la population d’avoir des services.

De son côté, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux soutient que d’autres hôpitaux ont dernièrement eu recours à des sages-femmes dans leur département d’obstétrique, notamment en Outaouais.

Salle pour effectuer une échographie Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, Julie Pelletier précise aussi que les sage-femmes ne peuvent travailler qu’auprès des femmes qui ont une grossesse normale et un accouchement physiologique .

À partir du moment où les femmes ont des grossesses à risque ou des situations particulières, elles doivent transférer les soins aux médecins , dit-elle.

Bien qu’un médecin accoucheur soit toujours en présence des sages-femmes dans le département d’obstétrique, une équipe pourrait devenir incomplète si la sage-femme n’est pas en mesure de poser des actes médicaux qui outrepassent son champ de pratique.

Des transferts plus fréquents?

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie remet en vigueur son plan de contingence avec sage-femme en fin de semaine. Deux sages-femmes ont été appelées en renfort pour éviter des ruptures de services vendredi, samedi et dimanche au département d’obstétrique de Maria.

À l’heure actuelle, admet Connie Jacques, ce qu’on a en place c’est un service sécuritaire pour 80 % des grossesses [le nombre de grossesses normales selon les statistiques]. Il y a un risque, selon la condition clinique des femmes, d'un potentiel de transferts.

Oui, il y aura un potentiel de transferts en fin de semaine lorsqu’on aura un service avec une sage-femme dans le département d’obstétrique. Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Gaspésie

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a mis en place des mesures pour anticiper des accouchements difficiles.

Chaque femme, explique Mme Jacques, est appelée pour voir sa condition physique et quel est le meilleur plan pour elle, si elle accouche durant la période où on a une sage-femme.

Connie Jacques précise que des transferts se produisent également lorsque les équipes normales sont en place, lorsque la situation dépasse l’expertise régionale.