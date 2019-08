L’école Saint-Vital de Beaumont abandonne sa neuvième année

« Ils sont en train de nous couper », s’indigne Mélanie Ringuette. Sa fille qui fréquentait l’école Saint-Vital devait passer en 9e année cet automne, mais elle ira vraisemblablement ailleurs. Seule inscrite, selon sa mère, elle aurait joint une classe mixte avec des élèves plus jeunes.

Ce changement inattendu est « majeur et aura un impact certain sur sa confiance, son estime de soi et son adaptation », plaide sa mère dans une lettre au Conseil scolaire, soulignant les besoins particuliers de sa fille.

Un vote serré aux portes de l’été

C'est le 23 juin que les conseillers ont convenu de plus offrir la 9e année à Saint-Vital dans un vote particulièrement serré. Aux derniers jours du calendrier scolaire, le moment était mal choisi, selon Mélanie Ringuette.

« Normalement, on devrait savoir ça en début d’année pour avoir le temps de préparer notre enfant ». Elle déplore aussi que le CSCN n’ait pas fait la démonstration que cette réduction de service s’imposait. Le compte-rendu de la réunion du 23 juin ne fait effectivement aucune mention d’impératifs financiers.

Le CSCN donne deux raisons pour expliquer sa décision : d’une part, que le transport scolaire sera offert entre Beaumont et les écoles Michaëlle-Jean et Joseph Moreau d'Edmonton et, d’autre part, que l’École Saint-Vital prépare le terrain pour la construction d'une école de maternelle à la 6e année dans un bâtiment consacré.

L’un n’empêche pas l’autre, soutient madame Ringuette, qui a fait appel de la décision du conseil, une demande rejetée trois jours plus tard par sa présidente Nathalie Lachance.

L'organisation scolaire n’était pas disponible jeudi pour répondre aux questions de Radio-Canada ou préciser le sens des justifications inscrites au compte-rendu. À quelques semaines de la rentrée, il était aussi impossible de savoir s'il est possible que la décision soit révisée lors de la prochaine réunion du conseil le 14 août.

Chose certaine, Mélanie Ringuette y aura un droit de parole, dix minutes pour « partager vos inquiétudes », écrit Nathalie Lachance dans son invitation. « Il ne vous est pas permis de poser des questions au Conseil », précise-t-elle néanmoins.