La députée Shannon Phillips accuse le premier ministre de ne pas tenir ses promesses

Mme Phillips ne mâche pas ses mots pour exprimer son sentiment à l’égard du premier ministre Jason Kenney : « Il a oublié que Lethbridge a besoin des investissements dans notre infrastructure. »

M. Kenney a une arrogance et ne pense pas que les gens à Lethbridge sont importants dans son agenda. Shannon Phillips, députée NPD pour Lethbridge-Ouest.

La raison de sa colère? En mars dernier, la Ville de Lethbridge annonçait que le gouvernement, à l’époque NDP, s’engageait pour soutenir l’infrastructure locale, à hauteur de 100 millions de dollars. « Les premières discussions sur l’amélioration du pont remontent à plus de 10 ans », rappelait alors le maire, Chris Spearman.

Quelques jours plus tard, à l’occasion d’une visite de campagne, Jason Kenney, à l’époque candidat de l’opposition officielle, aurait promis aux habitants de Lethbridge que s’il était élu, son gouvernement conservateur n’entraverait pas le projet d’amélioration du pont de l’autoroute 3, vieux de plus de 40 ans.

Depuis, le gouvernement a changé et le candidat conservateur, aujourd’hui premier ministre, a demandé à revoir dans les détails l’état de santé des finances de la province avant de se prononcer sur les projets en cours.

Un rapport est d’ailleurs attendu pour la mi-août.

Critique facile

Le gouvernement conservateur se défend. Dans un communiqué de presse, le ministre des Transports, Ric McIver, rappelle que Jason Kenney a « toujours soutenu que les projets énumérés dans l'infrastructure et le plan d'immobilisations existants se poursuivraient », mais que « la députée de Lethbridge-Ouest oublie commodément que le pont de l'autoroute 3 était une promesse de campagne du NPD non capitalisée, annoncée à la veille d'une élection et ne faisant pas partie de son plan d'immobilisations. »

Il convient de noter également que depuis quatre ans, le NPD n'a pas réussi à faire de ce projet une priorité. Ric McIver, ministre albertain des Transports.

Le ministre conclut que ce projet sera considéré dans le cadre du processus global de planification des immobilisations lors de la préparation du budget 2019.