Le marché de l’habitation à Vancouver n’est plus « vulnérable »

Depuis trois ans, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) attribue à Vancouver une cote de « grande vulnérabilité ». C’est la première fois depuis 2016 que la cote de vulnérabilité est jugée « modérée ».

« Les déséquilibres observés sur le marché de Vancouver se sont en partie résorbés. C’est grâce à une croissance des facteurs économiques, comme la population, les revenus des ménages et l’emploi », explique Eric Bond, analyste principal pour le marché de Vancouver à la SCHL. « Il y a aussi une plus grande offre de maisons sur le marché de la revente et des prix plus modérés qu’il y a un an », ajoute l’expert.

« Fondamentalement, nous préférerions que le déclin diminue progressivement sur plusieurs années plutôt que, en quelque sorte, une baisse rapide et très perturbante », explique Tsur Somerville, professeur à la Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique.

Cependant, une faible baisse signifie également que les prix des logements continueront de ne pas correspondre aux revenus moyens pendant un certain temps.

« Les maisons chères de l’ouest de la ville sont celles qui ont le plus baissé, et les condos de banlieue, le moins », a-t-il noté.

« Le risque le plus important à Vancouver — depuis un certain temps — est une correction des prix des logements parce qu’ils sont tellement inabordables », ajoute Somerville.

Ailleurs en Colombie-Britannique, la SCHL note que le marché de Victoria est soumis à un risque élevé, mais le rythme auquel les prix montent et les surévaluations montrent des signes d’améliorations.

Sur le plan national, la SCHL juge le marché de l’habitation modérément vulnérable, mais les déséquilibres entre les prix des logements et les facteurs fondamentaux de l’économie se sont réduits au cours de la dernière année. Certains marchés sont cependant plus exposés à un risque de bulle immobilière.

Toronto, Hamilton et Victoria continuent d’être très vulnérables, mais la surchauffe, l’accélération et la surévaluation des prix révèlent une tendance au ralentissement dans les trois marchés.

Edmonton, Calgary, Saskatoon, Regina et Winnipeg ont une vulnérabilité modérée, mais les signes d'une construction excessive demeurent.

Les villes d'Ottawa, de Québec, d'Halifax, de St. John’s, de Montréal et de Moncton connaissent toutes une vulnérabilité générale faible, mais la surchauffe persiste à Montréal et à Moncton.