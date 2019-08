Les usines de congélation recrutent

La cueillette des bleuets commence cette semaine, mais les usines de congélation de la région manquent de travailleurs. L’organisation Bleuets sauvages du Québec a décidé se lancer dans une opération de séduction jeudi et vendredi dans différentes villes de la région afin de trouver de la main-d’oeuvre.

Bleuets sauvages du Québec offre de meilleurs salaires et des horaires plus flexibles pour ses quatre usines régionales. Les besoins sont criants, d’autant plus que l’organisation prévoit avoir près de 50 millions de tonnes de bleuets à congeler cette année.

Pour les usines, notre chaîne de production implique que l’on double de personnel. On produit sept jours sur sept, 24 heures sur 24 à l’année. [On a] besoin de 30 personnes nouvelles par usines. Donc un total de 100 à 150 personnes de plus , indique la directrice des ressources humaines de Bleuets sauvages du Québec, Maryse Mercier.

La directrice des ressources humaines chez Bleuets sauvages du Québec, Maryse Mercier, explique qu'il manque de main-d'oeuvre dans les usines de congélation. Photo : Radio-Canada / Thomas Laberge

La stratégie de recrutement inclut notamment une prime de référencement. Bleuets sauvages du Québec utilisent également les médias sociaux pour faire connaître ses emplois à pourvoir.

L’organisation a aussi recruté des travailleurs en provenance du Mexique pour travailler dans ses usines.

On a 42 travailleurs étrangers qui se joignent dans 3 de nos usines : 16 à Dolbeau, 16 à Saint-Félicien, 10 à Saint-Bruno. Ils nous donnent un bon coup de main, mais ce n’est pas suffisant. Maryse Mercier, directrice des ressources humaines, Bleuets sauvages du Québec

Si Bleuets sauvages ne trouvent pas rapidement les travailleurs manquants, la productivité pourrait ralentir dans ses usines.

D’après le reportage de Thomas Laberge