Trois enquêtes visent un projet porté par le régulateur albertain de l'énergie

Trois enquêtes, dont une pour mauvaise gestion grave, visent un centre d'appui et de formation albertain qui devait aider des agences étrangères à renforcer leur réglementation des secteurs énergétiques, mais qui a fermé ses portes moins de deux ans après sa naissance.

Le Centre international pour l'excellence de la régulation (International Centre of Regulatory Excellence, ou ICORE) a été créé en février 2017 sous l'impulsion de l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta (AER).

L'agence publique provinciale est chargée de surveiller le secteur énergétique de l'Alberta et s'assure que les producteurs de pétrole, de charbon et de gaz naturel respectent leurs obligations environnementales.

Après avoir reçu des demandes de conseils de la part d'agences de plusieurs pays, l'AER a poussé pour la création du centre, afin de répondre à un besoin de collaboration et de formation des régulateurs à travers le monde.

L’idée étant qu’un cadre réglementaire stable permettrait à ces pays d’attirer davantage d’investissements de multinationales pétrolières et gazières.

L'Agence de réglementation de l'énergie s'est beaucoup investie dans le projet ICORE. Photo : Radio-Canada / Kyle Bakx

Deux organismes, un seul PDG

Le centre ICORE a été créé le 2 février 2017, à Mexico, en présence du ministre canadien des Ressources naturelles de l'époque, Jim Carr, et de son homologue mexicain Pedro Joaquin Coldwell.

ICORE était officiellement une organisation à but non lucratif indépendante de l'AER, mais les liens entre les deux organismes étaient étroits.

Plus de 20 employés de l'agence ont réalisé du travail pour ICORE, y compris certains hauts dirigeants. Jim Ellis, le président et directeur général de l'AER, a occupé les mêmes fonctions à la tête de ICORE.

D'autres ont été chargés de donner certaines formations dispensées par ICORE, à Calgary ou à l'étranger.

Des contrats à l'étranger

ICORE a signé des contrats pour des formations avec le Mexique et avec la Banque interaméricaine de développement (BID). Le gouvernement ukrainien a signé une lettre d'intention en juin 2018.

Les formations délivrées dans le cadre de son contrat avec la banque ont été extrêmement bien reçues , assure Corey Froese, un ingénieur qui a travaillé pendant 13 ans pour l'AER et qui était chargé du volet innovation pour ICORE.

Mais des inquiétudes sur les finances du centre ont pris de l'ampleur et des enquêtes indépendantes ont été lancées. Fin 2018, ICORE a cessé ses activités.

Les agents de l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta ont offert des formations au gouvernement mexicain. Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

Inquiétudes sur les finances

Selon des documents obtenus par Radio-Canada, des tensions sont nées autour des sommes réclamées par ICORE et contestées par le gouvernement mexicain. Un courriel interne évalue le risque pour ICORE à 178 000 $.

L'AER a également lancé une poursuite judiciaire contre ICORE pour obtenir un remboursement correspondant au travail réalisé pour développer et donner des formations. L'agence a récupéré en juin les quelques 2,6 millions de dollars qu'elle réclamait, assure le porte-parole de l'AER Bob Curran.

Trois enquêtes parallèles

En 2018, le commissaire albertain à l'intégrité du secteur public a ouvert une enquête. Il s'agit de faire la lumière sur « des allégations de cas de mauvaise gestion grave concernant l'utilisation de fonds publics, de biens publics et les ressources humaines de l'AER pour la création et la gestion de ICORE », a expliqué Amanda Clements-Harvey, directrice des communications au bureau de la commissaire.

Dans la deuxième enquête, le vérificateur général de l'Alberta examine depuis plusieurs mois les relations entre l'AER et ICORE.

Une troisième enquête menée par le commissaire à l'éthique porte sur une personne en particulier et non sur l'organisation en général.

Les néo-démocrates albertains étaient au pouvoir quand le centre a cessé ses activités. Ils assurent avoir réagi dès qu'ils ont été prévenus.

Nous avons suspendu toutes les activités liées à ICORE quand nous avons pris connaissance de ces inquiétudes. Leah Ward, porte-parole du caucus néo-démocrate albertain

Pas de commentaires

L'Agence de réglementation de l'énergie n'a pas répondu aux questions soulevées par ces enquêtes.

Il ne serait pas approprié pour les employés de l'AER de commenter ces questions tant que l'enquête est en cours. Nous devons respecter ces processus d'enquête , explique la porte-parole de l'agence, Cara Tobin, dans un courriel.

L'ancien PDG de ICORE et de l'AER, Jim Ellis, a lui aussi refusé de répondre aux questions de Radio-Canada tant que les résultats des enquêtes ne seront pas publics.

Jim Ellis et trois autres dirigeants impliqués dans le projet ICORE ne travaillent plus pour l'AER. On ne sait pas si ce projet a joué un rôle dans leur départ.

L'Agence de réglementation de l'énergie a consacré trop d'énergie à des missions internationales, selon certaines critiques. Photo : Cenovus

Doutes dans le secteur pétrolier

Le projet ICORE suscite des questions au sujet des priorités de l'Agence de réglementation de l'énergie au sein du secteur de l'énergie en Alberta.

La situation avec ICORE est symptomatique d'un problème plus large de manque d'objectif clair par rapport au mandat juge Tristan Goodman, président de l'association qui représente les petits producteurs albertains de gaz et de pétrole.

Tristan Goodman a travaillé pendant 15 ans pour l'AER et était un des vice-présidents quand il est parti en 2018.

Je ne suis pas en faveur de la poursuite d'un vaste travail à l'international pour l'Agence de réglementation de l'énergie , dit-il.