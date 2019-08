Travaux à venir sur la route 395 près de la mine LaRonde

Une voie de déviation temporaire sur gravier sera mise en place. Les automobilistes devront cependant réduire leur vitesse à 50 kilomètres/heure dans ce secteur.

Le surintendant général du complexe minier LaRonde explique que ces travaux ont pour objectif de remplacer des conduites sous la route afin de pouvoir prolonger la durée de vie de la mine.

L'objectif est de remplacer des conduites qui passent sous la route de façon préventive. Ce sont des conduites qui sont là depuis quelques années et comme on tente d'étirer la vie de la mine d'encore quelques années, de manière préventive, on veut que notre tuyauterie soit à jour et en bon état. Présentement, notre scénario est d'étendre la vie de la mine jusqu'à 2029-2030 , précise-t-il.

Il s'agit d'un investissement de quelques centaines de milliers de dollars, entièrement à la charge de la minière.

La situation devrait être revenue à la normale à compter du 31 octobre.

Le complexe minier LaRonde emploie environ 1300 personnes, y compris des entrepreneurs.