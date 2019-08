Hausse importante des infections transmissibles sexuellement dans les Prairies

Selon des données provenant de l'Agence de la santé publique du Canada ainsi que des autorités sanitaires provinciales, le nombre de cas d'ITS n'a cessé d'augmenter entre 2006 et 2017.

Pendant cette période, le nombre de Canadiens infectés par la chlamydia et la gonorrhée ne cesse de progresser.

Les cas de syphilis, eux, évoluent nettement moins, mais sont à la hausse dans les Prairies, ce qui inquiète les spécialistes de la santé.

En 2018, l’Alberta a déclaré plus 1500 cas de syphilis, un nombre record depuis 1948. La capitale albertaine est donc particulièrement concernée.

Même constatation à Winnipeg. Selon le Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, les infections à la syphilis ont doublé depuis 2013 dans la capitale manitobaine.

La Saskatchewan n'est pas non plus épargnée. L’Autorité sanitaire provinciale a prévenu la population, en juin, de l'existence d'une épidémie de VIH et de syphilis à North Battleford et à Lloydminster, dans le nord-ouest de la province.

Dans les communautés autochtones saskatchewanaises, les cas de syphilis ont triplé depuis l’année dernière, selon Services aux Autochtones Canada.

L'importance de se protéger

« Les cas de syphilis exigent un suivi qui demande beaucoup de travail », explique le Dr Ibrahim Khan, un médecin hygiéniste régional de la Direction de la santé des Premières Nations et des Inuit de Services autochtones Canada.

Il espère que le mot épidémie éveillera les consciences. Une façon de sensibiliser ceux et celles qui ont des rapports sexuels à risques.

En plus de l’usage des préservatifs, les autorités recommandent aux personnes actives sexuellement de passer des tests de dépistage régulièrement.

Ces tests, rappellent-elles, sont gratuits et confidentiels, et peuvent être faits dans de nombreux endroits.

Avec les informations de Vik Adhopia et d'Amina Zafar, de CBC News