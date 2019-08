Vacances dans un tout-inclus pour des aînés isolés

Chaque été, des centaines de personnes âgées vont en vacances au Domaine Juliette-Huot, à Oka. Des séjours gratuits, de plus en plus populaires, offerts par l’organisme Les Petits frères.

Pauline Léger, 98 ans, a le sourire aux lèvres et des étincelles dans les yeux. « Ah, Madame c'est un paradis ici! »

La Montréalaise, qui vit dans une résidence pour personnes âgées, est une abonnée du programme de vacances des Petits frères. Depuis près de 17 ans, elle séjourne chaque été au Domaine Juliette-Huot, une maison aux airs de chalet suisse située aux abords du lac des Deux Montagnes, à Oka.

« C'est toujours agréable ici, dit Pauline Léger. C'est le bien-être. C'est le repos. De voir tout ce monde qui s’occupe de nous autres. »

Cet été, quelque 400 aînés de diverses régions du Québec séjourneront de deux à cinq jours au Domaine Juliette-Huot, une résidence qui appartient à l'organisme Les Petits frères.

« La majorité de nos gens, c'est les seules vacances qu'ils ont pendant l'année, dit Johanne Martin, coordonnatrice des séjours. Les gens qui font partie des Petits frères, ce sont des gens qui sont seuls et isolés. »

Traités aux petits soins

Danse, chant, jeux de cartes et de poches… Plusieurs activités sont offertes pour divertir les « grands amis », comme Les Petits frères les surnomment. Lors de notre passage, l’ancien organiste des Expos de Montréal Fernand Lapierre jouait de l’accordéon dans la cour du Domaine. Au grand bonheur des spectateurs, attablés à l’extérieur à l’occasion d’un pique-nique.

Lors des séjours, des bénévoles tiennent compagnie aux aînés. C’est le cas de Lise Beaudoin, qui a longtemps dirigé Les Petits frères de Montréal. « On prend beaucoup le temps de s'asseoir avec eux, dit-elle. On peut passer une demi-heure dans la balançoire avec juste une personne, à jaser avec elle, à l'écouter, à la recevoir dans ce qu'elle vit. Et ça, c'est très précieux. »

Les aînés peuvent aussi recevoir des soins au Domaine. Une préposée aux bénéficiaires est présente chaque matin, notamment pour l’aide au bain.

« On a des gens qui sont en déficit cognitif, dit Johanne Martin. On a des gens qui ont besoin d'aide la nuit pour aller à la salle de bain. Alors, on les amène. Ils ont un service de cloche dans chaque chambre. » Une infirmière peut aussi donner des injections d’insuline, au besoin.

Selon Johanne Martin, ces vacances ont un effet bénéfique sur la santé des aînés. « On a vu des gens qui sont arrivés ici et qui marchaient avec un déambulateur. Et quand ils sont partis, ils marchaient le dos droit, avec juste une canne. Ils avaient dansé la veille avec de la musique, des amis. »

Dans l’avenir, Les Petits frères souhaitent organiser des séjours l’hiver dans le Domaine. L’organisme le faisait il y a deux ans encore, mais a dû cesser, faute de moyens.

L'organisme est financé à 95 % par le grand public, les entreprises et les fondations. Le reste provient de subventions gouvernementales.