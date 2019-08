Chute des bénéfices pour Produits forestiers Résolu

Ce résultat s’explique par une baisse généralisée des prix dans presque tous les secteurs de production de l’entreprise, à l’exception du papier tissu, pour lequel le bilan est légèrement positif.

La division bois d’œuvre est la plus affectée par ces diminutions de prix. Elle a connu une perte d’exploitation de 3 millions de dollars d’avril à juin, contre un bénéfice de 6 millions de dollars l’an dernier. Le secteur a été affecté par une baisse de prix marquée, de près de 7 %, que ne sont pas parvenues à compenser une réduction des coûts de transports et une hausse de la demande américaine.

Le secteur des papiers pour usages spéciaux, qui inclut les trois usines à papier de PFR Produits forestiers Résolu au Saguenay–Lac-Saint-Jean (Kénogami, Alma et Dolbeau), a été moins affecté, avec un bénéfice d’exploitation inchangé à 15 millions de dollars. Mais, la production a aussi été touchée par une baisse de prix et une diminution des ventes, compensées par une baisse des coûts de l’énergie et d’entretien.

L’autre secteur présent dans la région, celui de la pâte commerciale (usine Saint-Félicien), a pour sa part connu une baisse de bénéfice d’exploitation de 15 millions de dollars.

À lire aussi : Produit forestiers Résolu conclut une « excellente » année 2018

Arrêts de production en vue

Le président et chef de la direction de PFR, Yves Laflamme, admet que la situation internationale reste difficile alors que les pays, à l’instar des États-Unis, multiplient les barrières protectionnistes. Tout ça a pour effet de réduire les bénéfices tirés des efforts de diversification des marchés, en plus d’amplifier la baisse continue de la demande de papier.

Le patron de Résolu admet que la situation pourrait entraîner de nouveaux arrêts de production au cours des mois à venir. « Il faut s’attendre au niveau des scieries, si ce n’est pas des arrêts de scieries comme on a fait cet été, peut-être des diminutions de faction ».

Par contre, il croit que l’impact sur les travailleurs sera limité, d’autant plus que PFR doit faire attention de ne pas perdre son personnel en période de rareté de la main-d’œuvre.

« Comme vous savez, on n’est pas en surplus de main-d’œuvre dans aucune de nos usines. Donc, on a quand même cet avantage-là dans la région de pouvoir bouger nos employés dans d’autres usines lorsqu’il y a diminution d’opérations ».