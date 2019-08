Les enfants d'Alegría : quand le rêve devient réalité

Alegría. Ce spectacle phare du Cirque du Soleil, créé en 1994, a marqué l’imaginaire de plusieurs générations. Des milliers d'enfants ont rêvé d’incarner l’un des personnages et de vibrer au son de la trame sonore. C’est le cas d’Elena Lev et Vincent Lavoie, qui ont la chance de vivre leur rêve.

Pour une deuxième année, l’univers coloré du Cirque du Soleil s’installe en terre gatinoise avec un spectacle très attendu : la relecture d’Alegría est présentée tout le mois d’août sous une énorme tente située sur le site Zibi dans le Vieux-Hull.

C’est aussi sous ce chapiteau que les artistes du Cirque du Soleil s’échauffent, se maquillent et se transportent sur scène pour interpréter les différents personnages d’Alegría.

Parmi les 53 artistes de cette production, deux faisaient partie de la distribution originale, dont Elena Lev.

Elena Lev fait partie des artistes du spectacle Alegría Photo : Radio-Canada / Marie-Ève DuSablon

Véritable enfant du cirque, Elena Lev originaire de Moscou a déjà vécu ce moment, il y a 25 ans lors de la première mouture de 1994.

Entraînée par sa mère, elle présentait un numéro de hula-hoop. Son père, quant à lui, était voltigeur et faisait partie de l’équipe créative de l’époque.

La tente du Cirque du Soleil représente donc, pour Elena Lev, son enfance, son école et sa maison.

Le cirque m’a construit comme femme, mère et comme personne. Elena Lev, artiste

Si ses débuts ont été forgés par le spectacle d’Alegría, Elena Lev, aujourd’hui âgée de 37 ans, est devenue une figure emblématique du Cirque du Soleil. Depuis, elle a notamment habité à Las Vegas et ses talents ont été déployés dans six spectacles différents, incluant Zumanity et Wintuk.

Mais la poésie d’Alegría reste bien ancrée dans ses souvenirs. La vie de tournée et le Québec sont deux moments marquants dans sa vie. Elle aura encore la chance de les vivre, 25 ans plus tard avec un œil nouveau : celui de sa fille de 14 ans, qui assistera au spectacle.

C’est vraiment une histoire incroyable. Je ne pouvais pas penser que ça allait [recommencer] et que je peux encore faire ça. Elena Lev, artiste

Les acrobaties sont plus grandioses, les costumes et la musique ont évolué, tout en conservant l'essence même du spectacle, confie-t-elle.

Vincent Lavoie, artiste du Cirque du Soleil, rêvait depuis son enfance de faire partie du spectacle Alegría. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève DuSablon

Vincent Lavoie, âgé de 27 ans, interprète pour la première fois, quant à lui, un numéro complexe sur de gigantesques trampolines en tournée.

Un numéro qu’il rêvait d’exécuter depuis l’âge de 11 ans, moment charnière dans sa vie lors duquel il a mis la main sur le DVD... d’Alegría.

Les images du DVD l’ont marqué. Le son et les acrobaties l’ont transporté. Mais ce sont surtout les émotions véhiculées dans l’univers d’Alegría qui l’ont bouleversé.

Pour y arriver, Vincent Lavoie s’est entraîné pendant près de 13 ans en « tumbling » et a perfectionné son côté artistique en prenant des cours de danse à Drummondville.

Pendant ce temps, le Cirque du Soleil a toutefois décidé de mettre fin à la production d’Alegría.

Ça avait vraiment détruit un petit rêve d’enfant. Par contre, je me suis joint à La Nouba, du Cirque, qui était présenté en Floride. Pendant la dernière année, on a entendu parler que Alegria revenait, donc la flamme en moi s’est rallumée , raconte-t-il.

Quand j’ai reçu l’appel, j’étais rempli de joie. J’avais des frissons. Vincent Lavoie, athlète

Ce dernier a notamment eu l’occasion de travailler avec d’anciens athlètes de la première mouture pour revamper certains numéros.

Vincent Lavoie aura l’occasion de faire vivre les images de son enfance sur scène à Gatineau dès jeudi soir.