Les employés de Calèches Québec approuvent l'entente de principe

La majorité des membres du syndicat des employés de l’entreprise Calèches Québec ont accepté jeudi la dernière entente de principe signée par le comité de négociation et la partie patronale.

L'entente a été acceptée par 69 % des membres. On pense qu’on a fait des gains importants par rapport aux offres qui avaient été faites précédemment , affirme sans équivoque la cochère Stéphanie Pagé.

Selon ce que rapporte le négociateur du syndicat Martin Daudelin, l’entente comprend une augmentation salariale de 25 % étalée sur 5 ans.

Cette année, les palefreniers et les cochers peuvent compter sur une augmentation de 17 % de leur salaire qui se poursuivra à coup de 2 % pour les quatre prochaines années.

Les cochers auront aussi droit à une majoration de leur prime pour les tours réservés et vendus. Pour un tour de 35 minutes, c’est maintenant 6,50 $, et pour un tour de 120 minutes c’est 14 $, avant c’était 5,50 $ pour tous les tours , précise M. Daudelin.

L’an passé, on était presque face à une fermeture complète, mais il y a eu plus d’ouverture pour des enjeux qui étaient très importants pour nous et qui étaient essentiels en fait pour un retour au travail , souligne Stéphanie Pagé.

Trois des employés qui avaient été congédiés pourront aussi revenir au travail.

Plus d'un an de conflit

Les employés de Calèches Québec ont été en grève et puis en lockout depuis juin 2018. Leur nombre a fortement diminué durant l’arrêt de travail.

À la dernière grève, il y avait environ une cinquantaine de personnes et il en reste moins de 20. On était 13 à l’assemblée aujourd’hui , relate Mme Pagé.

Les négociations avaient repris le 23 juillet et la première offre patronale avait été rejetée.

L’entente devrait être officiellement signée dans les prochaines heures. Le retour au travail devrait se faire progressivement dès le samedi 3 août.

Avec la collaboration de Tifa Bourjouane