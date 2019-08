Des touristes incapables de revenir de vacances

Véronique Faucher-Allen terminait mercredi ses vacances avec sa famille à Sept-Îles et devait reprendre l'avion nolisé par la STQSociété des traversiers du Québec vers Mont-Joli, où l'attentait son véhicule.

À notre première arrivée, on nous dit qu'il y a du retard et de revenir une heure et demie plus tard [...] Quand on est revenu, ils nous ont dit qu'il y avait encore du retard, mais que si à 18 h 30, l'avion n'avait pas décollé, je pense, de Mont-Joli [...] il n'y aura pas de vol ce soir.

Depuis le début de l'hiver, quatre vols garantissaient un lien entre les deux rives du Saint-Laurent puisque le navire censé offrir la traversée était hors service.

Il y a des gens sur place qui étaient choqués , poursuit Véronique Faucher-Allen. Selon elle, c'est 45 personnes, dont la moitié étaient des enfants en bas âge, qui se sont retrouvées pris à Sept-Îles, sans leur véhicule ni option pour retourner chez eux.

On n'est pas mal pris non plus. Mes beaux-parents restent à Sept-Îles. Finalement, ils nous ont passé un véhicule pour qu'on revienne à Québec. Mais, on a quand même un véhicule à chercher à Mont-Joli dans les prochains jours , dit-elle en riant nerveusement.

Ça va être drôle à raconter dans des soirées d'amis, mais je comprends que des gens sont plus mal pris que nous. On est chanceux, on est vraiment chanceux d'avoir des véhicules. Véronique Faucher-Allen, touriste

Même en voiture, la route du retour de Véronique Faucher-Allen prendra du temps. Le traversier entre Forestville et Rimouski, c'est complet toute la journée. On va continuer notre route et on va prendre le traversier de Saint-Siméon vers Rivière-du-Loup. Ça nous fait évidemment moins loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une nuit à Rimouski. Ça implique aussi ça. Puis, ensuite de reprendre nos véhicules [à Mont-Joli] et de revenir vers Québec , raconte-t-elle.

L'option des vols commerciaux a aussi été vite écartée. C'est le prix pour des vols pour aller en Italie , dit-elle.

La STQ se défend

Pour dépanner les voyageurs sans option, la directrice principale des communications de la Société des traversiers du Québec, Julie Drolet, affirme qu'un autobus a été réservé jeudi matin pour transporter les clients de Sept-Îles vers Godbout. Ils ont donc pu prendre le navire en direction de Matane.

Elle déplore de voir cet incident arriver lors de la dernière journée de la desserte aérienne : On est aussi déçu qu'eux .

Les gens ont été gardés sur place, parce qu'avec les indications que la compagnie aérienne nous donnait, ils étaient en mesure de faire la réparation et de pouvoir effectuer tous les départs de la journée , explique Julie Drolet.

Par contre, avec les informations qu'on a reçues tout au fil de la journée, l'heure de départ était toujours repoussée et repoussée, sans avoir l'indication que le service était annulé , ajoute-t-elle.

En fin de journée, la compagnie aérienne nous a annoncé que les vols ne pourraient pas avoir lieu. Julie Drolet, directrice principale des communications pour la Société des traversiers du Québec

De plus, certains clients ont décidé de quitter les aéroports de Sept-Îles, Baie-Comeau et Mont-Joli par leurs propres moyens au courant de la journée.

Ce n'est pas tous les clients qui sont restés jusqu'à la fin, se défend Julie Drolet. On a pris en charge les gens de Mont-Joli sur l'heure du midi en fournissant de la nourriture, pour ceux qui ont pris le pari que l'avion redécollerait plus tard en soirée ou plus tard dans la journée, ce qui n'est malheureusement pas arrivé.

On a fait tout ce qu'on pouvait avec l'information qu'on avait. Julie Drolet, directrice principale des communications pour la Société des traversiers du Québec

L'absence d'alternative sur la rive sud déçoit cependant Véronique Faucher-Allen. Noliser un autobus, ça aurait été la moindre des choses , souffle-t-elle.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil