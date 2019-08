Retard dans l’aménagement du parc national de la Pointe-Taillon

À Saint-Gédéon, les touristes devraient déjà être en mesure de profiter des beautés d’un secteur situé tout près du terrain de golf Lac-Saint-Jean. La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) souhaite aménager 75 espaces de camping sur le site du Camp de touage, qui a été intégré en 2018 au parc national de la Pointe-Taillon.

Cependant, le projet n’a pas évolué aussi vite que prévu.

Il y a eu des retards surtout dus aux caractérisations environnementales où on a fait des découvertes au niveau écologique qui nous ont soit obligés à refaire nos devoirs ou à carrément annuler certains aspects des projets. On a découvert beaucoup de milieux humides qui n'étaient pas soupçonnés : tourbières boisées, marécages et ainsi de suite , explique le directeur du parc, François Guillot.

Le parc de la Pointe-Taillon a agrandi son territoire. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L'emplacement des terrains a donc été revu. La Sépaq commencera prochainement la mise en valeur de 7 des 30 îles qui ont aussi été intégrées au parc avec quelques mois de retard pour des raisons de logistique. Des aires de pique-nique et de camping rustique seront aménagées cet automne. Le maire de Saint Gédéon attend avec impatience l'ouverture des nouveaux attraits.

On est très impatient parce que veut, veut pas, ça va augmenter encore l'offre touristique ici, à Saint-Gédéon, qui est déjà très grande et ça va amener un achalandage encore plus grand. Ça fait que oui, on a hâte que le parc soit là. Émile Hudon, maire de Saint-Gédéon

Achalandage accru à prévoir

La Fromagerie et la Boulangerie Médard se préparent déjà à faire face à une augmentation de leur achalandage.

« On se prépare, c'est sûr, à agrandir la fromagerie. Ça, c'est un de nos gros projets. On est dans les plans d'architecte présentement, agrandir notre comptoir de vente. À la boulangerie, avoir plus de personnel. Développer aussi des visites de ferme. Ça, ce serait vraiment quelque chose qu'on voudrait faire avec deux départs par jour », mentionne la copropriétaire des entreprises Médard, Justine Boivin-Côté.

À ce jour, le projet évalué à 11 millions de dollars coûtera 1,2 million de plus que prévu en raison d'un dépassement de coûts lié à l'aménagement du chemin d'accès au Camp de touage et au déplacement de la Véloroute.

D’après le reportage de Mélissa Paradis