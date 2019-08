Trop de circulation, le RTC suspend sa desserte du boulevard Champlain

Sandra O'Connell prend l'autobus plusieurs fois par semaine pour se rendre et revenir du boulot. Elle utilise le parcours numéro 1 entre la rue Champlain et le quartier Saint-Sauveur.

Mais voilà que le Réseau de transport de la Capitale ( RTCRéseau de transport de la Capitale ) suspend sa desserte entre le Vieux-Port et le Cap-Blanc lorsque la circulation y est très lourde , soit lors d'événements ponctuels comme le Festibière ou encore Bordeaux fête le vin.

Ainsi, les parcours 1 et 11 ne circuleront pas entre la Gare du Palais et le Cap-Blanc entre 15 h et 19 h en périodes d'achalandage prédéterminées dans le Vieux-Port et entre 22 h et 23 h les soirs de Grands feux Loto-Québec.

Sandra O'Connell dénonce la décision du RTC. Photo : Radio-Canada

Une situation qui paralyse des résidents du Cap-Blanc comme madame O'Connell. Elle a donc appelé au RTCRéseau de transport de la Capitale pour comprendre la décision.

La raison qu'on m'a donnée c'est qu'il y avait trop de trafic et qu'ils avaient eu des plaintes. Sandra O'Connell, utilisatrice du transport en commun

Le service à la clientèle du RTC Réseau de transport de la Capitale lui aurait suggéré de se trouver un raccompagnement ou de prendre un taxi à partir de la Gare du Palais pour rentrer chez elle après le travail.

Dates des interruptions du service de 15 h à 19 h : 7 août

15 au 18 août

30 et 31 août

1er, septembre

12 au 16 septembre

4 au 7 octobre

Je trouve que ce n’est pas logique de couper le service parce qu'ils ont eu des plaintes l'an passé à cause des événements dans le Vieux-Port , ajoute-t-elle.

On nous dit prenez l'autobus laissez vos voitures à la maison , ben là y a pas d'autobus, c'est l'auto qui a gagné. Sandra O'Connell, utilisatrice du transport en commun

Suzanne Hudson habite aussi le secteur, pour elle, même si elle est retraitée, l'absence de transport en commun à certains moments est tout de même problématique puisque le secteur est dépourvu de services de proximité.

Je vais faire mon marché, je pars de bonne heure le matin pour pouvoir revenir avant 3 h parce qu'on a pas d'autobus , explique-t-elle.

Un élu à la rescousse

Bien au fait du dossier, le conseiller municipal Jean Rousseau a interpellé le RTCRéseau de transport de la Capitale au début de l'été.

C'est tout à fait inacceptable qu'on décide de laisser tomber le service en raison de problèmes de circulation. Jean Rousseau, conseiller municipal district du Cap-aux-Diamants

L'élu mentionne aussi la présence de plusieurs personnes âgées dans ce secteur, dont certains dépendent du transport en commun pour se déplacer.

Il faudrait qu'on s'organise pour qu'on puisse leur offrir des options ou à la limite qu'on mette en place des petites navettes.

Le RTC en quête de solution

Une suggestion qui a été rejetée par le RTCRéseau de transport de la Capitale puisque les navettes auraient le même problème que les autobus et seraient retardées par la circulation.

En l'absence de voie réservée ou d'infrastructure réservée pour les autobus, ça devient difficile pour nous de trouver des solutions , affirme la porte-parole du RTC Brigitte Lemay.

On est en collaboration avec la Ville de Québec, le Port de Québec et l'Office du tourisme pour trouver une solution plus pérenne. Brigitte Lemay, porte-parole du RTC

Les utilisateurs des parcours 1 et 11 devront donc prendre leur mal en patience cet année.