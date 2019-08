Le nouveau DG du Musée de la Gaspésie entre en poste en pleines négociations syndicales

Les négociations en vue de la signature de cette première convention collective sont en cours depuis quelques mois. La quinzaine d'employés a déposé une première proposition d'entente à la fin du printemps.

Les travailleurs du Musée de la Gaspésie se disent heureux de la nomination de M. Roussy comme directeur général.

On regarde l'avenir avec beaucoup d'optimisme et on espère pouvoir travailler en collaboration avec la nouvelle direction. Vicky Boulay, employée et membre du comité de négociation

Le climat de travail s'était détérioré pendant l'hiver, avant l'arrivée en poste de nouveaux administrateurs en mai dernier et d'un directeur par intérim.

Le président du conseil d'administration du Musée de la Gaspésie, Jean-Marie Fallu, accueille le nouveau directeur général de l'organisation, Martin Roussy. Photo : Radio-Canada / Michel-Félix Tremblay

De son côté, Martin Roussy estime qu'il pourra rétablir de bonnes relations entre la direction, les employés et la Confédération des syndicats nationaux (CSN), à laquelle le syndicat des travailleurs du Musée est affilié.

La CSN, c'est un syndicat qui connaît bien la culture, qui connaît bien les organismes culturels. Pour moi, je pense qu'on va établir assez rapidement de bons liens de confiance , soutient-il.

L'idée, c'est d'arriver à trouver une entente. Le Musée ne nous appartient pas. Il appartient au peuple gaspésien. Il appartient à la communauté. Martin Roussy, directeur général du Musée de la Gaspésie

Le nouveau président du conseil d'administration du Musée de la Gaspésie, Jean-Marie Fallu, estime que Martin Roussy sera en mesure de tourner la page sur cette période mouvementée grâce à ses compétences de gestionnaire.

Il a une approche très humaine. [...] C'est un travailleur d'équipe. Jean-Marie Fallu, président du conseil d'administration du Musée de la Gaspésie

Le nouveau directeur général devra également faire face à un second défi à son arrivée.

Le Musée de la Gaspésie doit être agrandi, notamment pour recevoir les artéfacts des citoyens expropriés lors de la création du parc Forillon. Ces objets se trouvent présentement à Québec.

Les artéfacts doivent revenir en Gaspésie et on ne met pas ça n'importe où. C'est au Musée qu'il faut les mettre. Or, il manque de place au Musée , souligne l'historien et fondateur du Musée de la Gaspésie, Jules Bélanger.

Martin Roussy occupait auparavant le poste de directeur pour Radio-Gaspésie où il a également été animateur radiophonique.

Il entrera en fonction le 19 août.

D'après les informations de Michel-Félix Tremblay