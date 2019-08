Deux Ontariens arrêtés lors d’une saisie de fentanyl

Une enquête de l’unité des crimes de rue a mené à l’arrestation d’un véhicule, selon un communiqué du Service de police de North Bay.

Les deux occupants sont accusés, entre autres, de possession d’une substance contrôlée à des fins de trafic.

La valeur de la drogue saisie est estimée à 30 550 $.

En plus des stupéfiants, les accusés avaient en leur possession près de 20 000 $ en argent comptant, des bijoux d’une valeur de plus de 7000 $ ainsi qu’une balance numérique et des matériaux d’emballage.

Les forces policières ont aussi saisi leur véhicule, une BMW datant de 2015.