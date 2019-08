Contrer la haine dans la capitale des crimes haineux du Canada

La campagne Pas de haine dans le Hammer a été lancée jeudi à Hamilton. Près d’une centaine de personnes se sont rassemblées pour discuter de solutions concrètes. La rencontre se déroule après que Statistique Canada ait révélé qu’en 2018, la ville de l’acier a trôné au sommet du palmarès des crimes haineux, en devançant la Ville de Québec.

Des gens issus de tous les horizons étaient assis en rond, dans un local de l’École continue de l’Université McMaster. Il y avait beaucoup d’émotions dans la salle. Certains participants pleuraient, tandis que d’autres exprimaient une immense colère en prenant le micro.

Ils avaient cependant tous un objectif commun : trouver des solutions à la montée de l’extrême droite dans leur ville.

Ce qu’on désire, c’est que la communauté, les membres ainsi que les alliés se mettent ensemble pour mettre en place une coalition , explique Mouna Bile, la coordonnatrice à la Clinique juridique communautaire de Hamilton.

Cette sorte de groupe de réflexion permettra à tous les gens voulant lutter contre la haine dans la ville de se faire entendre.

On veut que la ville ainsi que les officiers et les politiciens mettent vraiment en place des politiques fortes pour nous soutenir Mouna Bile, Clinique juridique communautaire de Hamilton

En 2018, Hamilton a été la ville avec le plus haut taux de crimes haineux au pays, selon les plus récentes données de Statistique Canada. Un taux trois fois plus élevé que celui de Toronto. Pas moins de 97 incidents ont été rapportés à la police.

Mouna Bile est coordonnatrice pour la justice à la communauté noire à la Clinique juridique communautaire de Hamilton. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Des chiffres qui dérangent plusieurs participants.

Je trouve ça embarrassant. Je suis un fier Hamiltonien, j’ai grandi ici et ça ne reflète pas la nature de beaucoup de gens de Hamilton. Je crois que les conseillers municipaux devraient être embarrassés aussi , soutient Shane Morin-Farraway, qui travaille pour l’agence Neighbour 2 Neighbour.

L’initiative de la Clinique juridique communautaire de Hamilton répond en partie aux violences survenues lors du festival de la Fierté de Hamilton en juin.

Un groupuscule d’extrême droite religieuse s’était invité aux événements. Des altercations violentes avaient éclaté et la communauté LGBTQ+ avait ensuite reproché à la police et la municipalité leur gestion de la crise.

On voulait faire cette coalition au printemps, on avait déjà commencé à la préparer, mais on a vu qu’il y a eu beaucoup d’actes haineux dans la ville dans les derniers temps , raconte Mme Bile.

Une femme prend en photo la rencontre contre la haine à Hamilton. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Retour du projet HARCC

Quelques solutions ont été proposées durant la discussion de plus de deux heures.

Un participant a par exemple proposé de lancer un site web où les citoyens pourraient dénoncer les actes ou crimes haineux en ligne.

Plusieurs membres de l’assistance ont demandé que la Ville rétablisse le Centre de ressources antiracisme de Hamilton (HARCC), en pause pour un an.

Le projet-pilote en partenariat avec l’Université McMaster visait à recueillir des données quant au racisme présent dans la ville.

La conseillère municipale du quartier 3, Nrinder Nann, qui assistait également à la rencontre, a confirmé que le projet pilote serait de retour sous peu.

C’est clair qu’on entend le message de la communauté et qu’un centre de ressources est nécessaire , souligne l’élue.

Pour l’instant, des vêtements et des messages avec le nom de la campagne seront diffusés dans la ville et sur les réseaux sociaux.

La coalition décidera ensuite des autres actions à prendre, mais il semble certain qu’elle mettra davantage de pression sur les élus de la municipalité pour prendre des mesures concrètes.