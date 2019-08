Ninja quitte Twitch pour Mixer

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Tyler Blevins, alias Ninja, le diffuseur le plus populaire de Twitch, quitte la plateforme pour se joindre à Mixer, un service concurrent appartenant à Microsoft.

Ninja, qui est connu pour ses diffusions en direct de parties de Fortnite, compte plus de 14 millions de membres, et sa chaîne a accumulé 478 millions de visionnements depuis sa création. « Je sens que c’est une excellente occasion de reprendre contact avec mes racines et de me souvenir pourquoi je suis tombé amoureux de la diffusion de contenu dans les premiers temps », a-t-il expliqué dans une vidéo annonçant son changement de plateforme. Gage de succès pour Mixer? Lancé en 2016, Mixer n’a pas connu jusqu’ici de succès comparable à celui de Twitch. Il est probable que l’absence de diffuseurs bien établis sur Mixer nuise au succès de la plateforme. Ninja jouit d’une influence considérable dans le milieu de la diffusion de parties de jeux vidéo en ligne, et son passage à la concurrence pourrait faire des vagues dans la communauté. Une bonne partie de son public devrait selon toute vraisemblance le suivre sur Mixer, faisant ainsi découvrir cette plateforme à un nombre non négligeable d’internautes. On ignore pour l’instant quel genre d’entente a été conclue entre Ninja et Microsoft pour le convaincre de tourner le dos à Twitch. Toutefois, tout porte à croire qu’il s’agit d’un contrat lucratif pour l’Américain de 28 ans, puisque son avenir semblait déjà assuré sur Twitch. Au début de l’année, Ninja a révélé avoir gagné 10 millions de dollars américains (13,2 millions de dollars canadiens) en 2018 sur Twitch, grâce à ses 4000 heures de diffusion en direct. Propriété d’Amazon, Twitch s’est imposée comme la plateforme de diffusion en direct incontournable, ces dernières années. De nombreux diffuseurs et diffuseuses amateurs y gagnent leur vie, et l'on y compte même des célébrités, dont Ninja, attirant les foules – virtuellement et en personne.