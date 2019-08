L'Abitibi-Témiscamingue n'aura pas de clôtures à orignaux

Bien qu'il y ait eu 74 accidents impliquant un orignal en 2018 sur le territoire de la région, il est difficile pour le ministère des Transports de déterminer où les placer.

Luc Adam, conseiller en communication pour Transports Québec, explique que les accidents se produisent dans différentes zones de l'Abitibi-Témiscamingue.

On n'a pas réussi à identifier un terrain ou une section de la route où il se produisait un nombre suffisamment élevé d'accidents pour justifier une clôture et un passage, finalement. Parce que c'est le phénomène de l'entonnoir. On fait une clôture peut-être de 10 ou 15 kilomètres de chaque côté et on concentre les orignaux à un endroit précis pour qu'il traverse de façon sécuritaire , explique-t-il.

Réserve faunique des Laurentides

Un couple d'Alma demande plus de clôtures à orignaux après une collision avec cet animal dans la réserve faunique des Laurentides au mois de juillet. Le ministère des Transports avait prévu installer davantage de clôtures anticervidés. Environ 75 kilomètres de la route dans la réserve faunique des Laurentides sont clôturés.

En Abitibi-Témiscamingue, pour permettre aux automobilistes d'avoir une vision plus large de la route, des zones à risques sont identifiées pour déboiser entre les fossés et les poteaux de téléphone. Les panneaux jaunes sur la route en bordure de route sont déplacés en fonction du mouvement des animaux.

Sur les tronçons de route près des villes de la région, les clôtures pour empêcher les orignaux de passer sur une route où se trouvent plusieurs maisons n'aideraient pas, selon Luc Adam.

Il y a des entrées privées, il y a des chemins forestiers, il y a des chemins municipaux, des intersections, des passages pour les motoneiges, pour VTT, décrit-il. Tout ça, ça fait des brèches qui font en sorte que les orignaux pourraient se présenter sur la chaussée et ne plus être capables de sortir de la route, parce que l'orignal cherche à traverser la route. On pourrait simplement aggraver le problème en faisant des clôtures sur le bord de la route 117 entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda, par exemple.