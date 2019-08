L'intersection des routes 220 et 249 à Sherbrooke sera sécurisée

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) annonce que l'intersection des routes 220 et 249, dans le secteur Saint-Élie de Sherbrooke, sera sécurisée.

Au cours des dernières semaines, des citoyens du secteur avaient dénoncé le grand nombre d'accidents qui surviennent à cette intersection. D'ailleurs, entre 2010 et 2018, 31 accidents ont été dénombrés dans le secteur par le MTQ.

Répondant, il y a deux semaines, à la demande des résidents, le MTQ soutenait étudier plusieurs options pour sécuriser l'endroit.

Jeudi, le ministère a finalement annoncé quelles seront les interventions qui seront réalisées pour rendre l'endroit plus sécuritaire pour tous.

Dans un premier temps, la ligne d'arrêt sera avancée. Cela aura pour effet de « diminuer le temps pour la manœuvre d’insertion et de renforcer la visibilité, en permettant aux conducteurs de s’avancer davantage avant de s’engager sur la route 220 ».

Par la suite, un « îlot déviateur et une zone hachurée dans l’accotement seront peints ». Le ministère croit que ça aura pour effet de « réduire la surface de roulement et de mieux canaliser les mouvements à l’intersection ».

Finalement, la limite de vitesse, présentement affichée à 90 km/h, sera diminuée à 70 km/h sur la route 220 entre la rue Hémond et la route 249 et entre le chemin du Lac-Montjoie et la route 249.

Une étude est en cours pour trouver des options pour réduire les accidents à cet endroit. Les résultats de cette étude sont attendus cet automne.