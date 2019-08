Des vacanciers frustrés à Sandbanks

Le surintendant du parc provincial Sandbanks, Robin Reilly. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

En ce moment, un tiers de la plage est sous l’eau en raison du haut niveau du lac Ontario, la plage est plus étroite et il y a moins de place pour les visiteurs. Robin Reilly, surintendant, Parc provincial Sandbanks

Les espaces de stationnement sont limités au parc provincial Sandbanks. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Normalement, le site, reconnu partout au pays pour la qualité de ses trois plages sablonneuses, peut accueillir 2200 véhicules avec une moyenne de quatre passagers chacun.

Mais cette année, 200 places de stationnement sont inondées et la plage Lakeshore est complètement enfouie sous les eaux. Les sentiers des Cèdres et des Dunes sont aussi fermés en raison des inondations.

Les employés du parc érigent une barrière aux différentes entrées et recommandent aux visiteurs de revenir quelques heures plus tard. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Les employés doivent donc fermer le site lorsque le site atteint sa capacité exceptionnellement réduite.

Au cours des deux dernières semaines du mois de juillet, les employés du parc ont demandé à des automobilistes de rebrousser chemin presque tous les jours.

Ce n’est pas inhabituel pour nous de devoir fermer l’accès au site pendant l’été, surtout pendant les vacances de la construction , ajoute Robin Reilly. Mais c’est certain que le haut niveau de l’eau n’aide pas.

Des vacanciers frustrés

Plusieurs visiteurs étaient visiblement frustrés par la situation. Les employés du parc érigent une barrière aux différentes entrées et recommandent aux visiteurs de revenir dans quelques heures.

On m’a expliqué qu’il y a trop de monde, ils vont ouvrir l'entrée à 15 h alors on attend. Les enfants ont faim et si je bouge je vais perdre ma place. On n'a pas le choix, on est en vacances, je trouve ça ridicule, mais on n'a pas le choix. Huso Soyoum, touriste originaire de Montréal

Lorsque le site atteint sa capacité maximale, les entrées y sont bloquées. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Comme on vient de Laval, on essaie de voir d’ici une demi-heure, si ça ne marche pas on va peut-être partir, c’est tout , renchérit Danny Corriveau. Je trouve ça dommage, je trouve ça plate. Il manque un peu d’espace je te dirais.

Sur le site web de Parcs Ontario, on recommande aux visiteurs de patienter et visiter le site web touristique de la région pour découvrir les autres choses à voir et à faire dans le comté si vous ne pouvez pas entrer dans le parc . La région de Prince Edward est notamment réputée pour son cyclotourisme et ses nombreux vignobles.

Un tiers de la plage est sous l’eau en raison du haut niveau du lac Ontario, la plage est plus étroite et il y a moins de place pour les visiteurs. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le parc provincial Sandbanks est situé dans la péninsule du comté de Prince Edward dans le sud-est de l’Ontario, entre Toronto et Kingston. Le site, de plus de 1550 hectares, compte trois plages et offre plus de 500 emplacements de camping.