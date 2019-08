Spectaculaire accident rue Galt Ouest à Sherbrooke

Vers 8 h 45, un véhicule de type pick-up descendait la rue de la Princesse et le conducteur commençait à sentir qu'il y avait un problème mécanique. Il a réussi à tourner sur la rue Short pour finalement se rendre compte qu'il n'avait plus freins. Le volant a complètement barré et il a percuté l'immeuble , explique la porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Isabelle Gendron.

Heureusement, personne n'a été blessé par l'accident. Le locataire de l'appartement où a eu lieu l'accident dormait à l'opposé au moment de l'impact. C'est la police, en premier, qui est venue voir s'il n'y avait pas quelqu'un. Je suis allé voir rapidement. J'ai dit "voyons! Qu'est-ce que c'est ça?" J'ai repris mes esprits, j'ai récupéré mes choses le plus vite que je pouvais et je suis sorti par les portes du pick-up », a raconté Louis-Philippe Paul.

Le conducteur est présentement interrogé par des enquêteurs du SPS.

Un inspecteur en bâtiment a été appelé d'urgence afin de vérifier l'état de la structure de l'édifice. Le véhicule a endommagé la structure et la fondation. J'ai dégagé et j'ai analysé le tout, mais il faudra l'avis d'un ingénieur pour s'assurer de la solidité et au cas qu'il voie quelque chose que je n'aurais pas vu , explique Martin Ouimet.

Selon lui, à l'heure actuelle, l'entièreté du bâtiment repose sur un seul support. Il est donc hors de question, pour le moment, de retirer le véhicule. Si on accroche ce support, ça va tomber. C'est dur à dire si on pourra sauver l'immeuble. On a espoir, mais c'est sous toutes réserves , a-t-il ajouté.

M. Ouimet s'est empressé de solidifier la structure en attendant l'arrivée de l'ingénieur.

Les locataires des quatre appartements ont été évacués.

Plus de détails à venir.