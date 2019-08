Foyers de soins : le N.-B. porte en appel la décision de la cour en faveur des employés

Le 2 juillet, la Cour a décidé que la Loi sur les services essentiels, dans sa forme actuelle, va trop loin et brime le droit à la négociation collective des employés. Elle a donné à la province jusqu'en janvier 2020 pour réécrire sa loi et la rendre compatible avec la Charte canadienne, mais cette dernière ne compte pas en rester là et porte la décision en appel.