Syphilis : triste record dans la capitale albertaine

Si les taux de syphilis ont nettement augmenté dans l’ensemble de l’Alberta depuis cinq ans, le phénomène se voit principalement à Edmonton et les régions plus au nord.

À Edmonton, le problème est 19 fois plus important qu'à Calgary, particulièrement chez les femmes. Dans la capitale, environ 70 cas par tranche de 100 000 personnes ont été recensés pour l’année 2018 contre 12 pour le même bassin de population dans la métropole.

Pour une raison encore inconnue des experts, Calgary et ses alentours ne subissent pas la même augmentation du nombre de personnes infectées par le virus.

Dans la région d’Edmonton, la hausse des cas se chiffre à 305 %, tandis qu’elle est de 7 % à Calgary.

« C’est une question fondamentale à laquelle nous tentons de trouver une réponse », dit Deena Hinshaw, médecin en chef de l’Alberta.

La différence est telle, explique Deena Hinshaw, qu’elle a même forcé les professionnels de la santé à réviser les données colligées. La méthodologie et les calculs étaient cependant justes.

« Nous n’avons rien fait de différent en ce qui concerne la sensibilisation faite à Calgary et à Edmonton ou la manière dont nous avons calculé les données », dit la Dre Hinshaw.

En revanche, il y a 10 ans, les taux de syphilis dans les deux grands centres urbains de la province étaient assez semblables.

Selon les données de la province, l’année 2018 a fracassé un record avec 1536 cas de syphilis infectieuses signalés. C’est un nombre 10 fois plus important qu’en 2014, où il y a eu 161 signalements.

« Seulement la pointe de l’iceberg »

Selon un gynécologue du centre de l’Alberta, Seth Heckman, le nombre de cas de syphilis dans la province serait beaucoup plus important que ce qui a été recensé.

D’après lui, beaucoup de communautés en Alberta n’ont pas accès aux traitements et aux dépistages dans leur région. Beaucoup de personnes sont infectées sans le savoir.

« Dans les réserves, cite-t-il en exemple, le nombre de personnes atteintes est impressionnant. »

D’après ce professionnel de la santé, les cas sont par ailleurs plus nombreux à Edmonton qu’à Calgary parce que c'est le centre urbain le plus proche d'une plus grande proportion de la population de la province. C'est donc la raison pour laquelle beaucoup de gens s'y rendent pour se faire soigner.