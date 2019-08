Les glissières à câbles pour l’A-50 sont-elles sécuritaires pour les motocyclistes?

C’est le cas du président de la Fédération québécoise des motocyclistes, Sylvain Bergeron, qui aurait aimé que des représentants de son milieu prennent part au processus décisionnel.

M. Bergeron reconnaît l’efficacité de ces infrastructures à l’égard des automobiles et des camions, mais selon lui, les risques sont multipliés pour les motocyclistes. Il soutient qu’en France, nombre de glissières à câbles haute tension ont été changées par des glissières pleines, qui sont beaucoup plus sécuritaires pour les motocyclistes lorsqu’il y a un impact .

C’est mieux que rien. Sylvain Bergeron, président, Fédération québécoise des motocyclistes du Québec

Selon lui, la solution durable pour sécuriser l'A-50, qui relie la grande région de Montréal à Gatineau, serait de l’élargir sur toute sa longueur. Le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, ne s’est pas engagé fermement en ce sens.

M. Bergeron salue le fait que le gouvernement provincial agisse pour améliorer la sécurité du tronçon, mais il croit que d’autres solutions auraient pu être prises en considération si des motocyclistes avaient pris part aux discussions.

De façon générale, les garde-fous ne sont pas sécuritaires et sont conçus pour les voitures et non pas pour les motocyclistes, affirme pour sa part Bertrand Gahel, auteur du Guide de la moto.

Selon lui, lorsque les barrières sont pleines, un motocycliste rebondit à l’impact. Ce n’est pas le cas pour les glissières à câbles haute tension. Aussitôt qu’il y a des ouvertures dans une barrière, elle est dangereuse , soutient M. Gahel, parce que ces ouvertures permettent aux extrémités du corps de s’y prendre.

M. Gahel déplore que, contrairement à l’Europe où la présence des motocyclettes sur le réseau routier est prise en considération, en Amérique du Nord, la moto est un loisir. Il n’y a personne qui tient compte de ça dans la construction des routes .

On ne peut pas penser qu’on va être dans la ouate partout en moto. [...] Autrement dit, les dangers sont toujours, toujours, toujours là , martèle-t-il.

Tant Sylvain Bergeron que Bertrand Gahel s’entendent pour dire qu’il est impossible d’éliminer tous les risques lorsqu’on roule en moto.