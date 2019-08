Un changement de couleur possible dans l'eau du Grand Moncton

La Ville de Moncton a lancé un avertissement à ses résidents afin de les tenir au courant qu'il est possible qu'ils remarquent un changement de couleur dans leur eau courante.

Il est possible que les habitants des régions de Dieppe, Moncton et Riverview remarquent un changement de couleur de leur eau courante, en raison d'une consommation d'eau beaucoup plus élevée qu'à l'habitude durant la canicule qui frappe présentement la province.

Les autorités municipales indiquent continuer de procéder à des analyses exhaustives de la qualité de l'eau durant cette période de consommation élevée.

Aucune restriction en matière de consommation de l'eau n'a été émise, ce qui veut dire que les résidents n'ont pas besoin de faire bouillir leur eau pour l'utiliser, mais la Ville demande aux gens d'utiliser l'eau judicieusement en cette période de canicule.

Ce changement de couleur s'explique avec la présence plus accrue de sédiments dans l'eau, causée entre autres par l'augmentation de la vitesse d'écoulement de celle-ci dans les conduits municipaux.

Bien que peu appétissante, l'eau n'est pas considérée dangereuse pour la santé et elle n'est pas contaminée. Toutefois, selon la couleur de l'eau, il est déconseillé de faire la lessive, car la coloration pourrait tacher les vêtements.