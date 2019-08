Les ciné-parcs sont-ils sécuritaires?

C'est la première fois que ça arrive dans un ciné-parc au Québec en 50 ans. Je suis vraiment choqué. Un petit bébé et même un enfant, ça fait mal , a réagi le président du Ciné-parc Orford, Jean-Yves Martel.

Dans ce ciné-parc, huit agents de sécurité assurent que toutes les activités se déroulent sans anicroche. Quand il y a 1000 voitures avec deux ou trois personnes par voiture, ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Les parents sont sensibilisés avec des affiches où on leur demande de s'occuper de leurs enfants. , ajoute-t-il.

La circulation automobile est au coeur des priorités de la direction du Ciné-parc Orford. Nos agents sont habitués aux déplacements entre les deux films. On surveille ça. Un accident, comme on dit c'est un accident. C'est malheureux. On ne peut pas avoir les yeux partout alors on demande aux parents d'être vigilants lorsqu'ils reculent leur voiture de s'assurer qu'il n'y ait pas d'enfant ou même un adulte assis dans une chaise , rappelle M. Martel.

Ce dernier soutient que lorsque les agents sentent qu'il y a un certain danger, ils n'hésitent pas à intervenir et à demander aux parents de « tasser leur tente ou leur chaise longue ».