Hong Kong : la Chine diffuse une vidéo agressive pour mettre en garde les manifestants

D’une durée de trois minutes, la vidéo de propagande montre la force de frappe des troupes chinoises anti-émeutes. Elle a été mise en ligne par la garnison de l'Armée populaire de libération ( APLArmée populaire de libération ) basée à Hong Kong.

Blindés, hélicoptères, lance-missiles, Pékin n’a pas lésiné sur les moyens pour montrer sa capacité à réagir. On peut voir des soldats lourdement armés disperser des manifestants qui sont ensuite menottés et emmenés vers des zones présentées comme des « lieux de détention ».

Toutes les conséquences sont à vos risques et périls , prévient d’ailleurs un militaire par haut-parleur.

Les soldats de la garnison, qui compte plusieurs milliers d’hommes, sont équipés de casques, de boucliers et de matraques. Les militaires brandissent une banderole rouge où l'on peut lire : « Avertissement : cessez de charger ou nous utilisons la force ».

La Chine perd patience

Ces scènes-chocs sur fond de mise en scène hollywoodienne sonnent comme un avertissement. Le tout est illustré d’une légende dans laquelle l’armée partage sa « confiance » et sa « capacité » à maintenir la sécurité dans l’ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997.

Une série d'incidents d'une extrême violence se sont produits, causant un tort considérable à la prospérité et à la stabilité de Hong Kong et menaçant gravement l'État de droit et l'ordre social , a vivement déclaré le chef de la garnison, Chen Daoxiang, lors d'une réception à l'occasion du 92e anniversaire de la fondation de l'Armée rouge, ancêtre de l'APL.

La vidéo a été rendue publique le jour même où des dizaines de personnes ont été présentées à la justice à Hong Kong. Elles sont accusées d'avoir participé à des « émeutes » durant les manifestations de la semaine dernière.

Le 24 juillet dernier, Pékin a rappelé que son armée pouvait être déployée dans les rues de Hong Kong, et ce, à la demande des autorités locales, afin d’y maintenir « l'ordre public ». Même si les autorités chinoises ont prévenu lundi qu'elles ne pouvaient « tolérer des violences rampantes », c’est l’exécutif local qui continue de gérer la contestation.

Hong Kong est en proie à des contestations historiques depuis le début de juin. Les manifestations ont commencé contre un projet de loi – aujourd’hui abrogé – qui aurait autorisé les extraditions vers la Chine continentale. Le mouvement s’est ensuite mué en revendications pour la démocratie et les libertés individuelles.