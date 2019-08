Des passagers d'Air Transat coincés pendant six heures sur le tarmac

Des passagers d'un vol d'Air Transat se plaignent d'avoir dû passer six heures à bord de l'appareil immobilisé sur le tarmac à Rome, lundi dernier, avec peu ou pas de nourriture et par moments sans climatisation.

Plus de 330 voyageurs étaient à bord de l'avion qui devait s'envoler pour Toronto.

Or, Air Transat explique que l'appareil ne pouvait pas décoller de l'aéroport Leonardo da Vinci-Fiumicino, en raison d'un problème mécanique.

La température extérieure : environ 30 °C.

C'était vraiment terrible. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait faire si chaud à l'intérieur d'un avion.

M. Faria-Wong dit que ce qu'il a subi relève de la « torture ».

Vol annulé finalement

Après six heures d'attente à bord de l'avion, le vol a été annulé, parce que l'équipage avait atteint sa limite d'heures de travail, indique Air Transat.

Les passagers ont été ramenés à l'aérogare et transportés dans un hôtel pour y passer la nuit. Ils n'ont pu décoller que le lendemain après-midi, soit près de 24 heures après leur heure de départ initiale.

Madeline Massaro, 17 ans, qui faisait partie d'un groupe d'élèves à bord, raconte que c'était « étouffant » dans l'appareil.

Il n'y avait pas d'air, dit-elle. L'une des filles de mon groupe a dû quitter l'appareil, parce qu'elle a eu une crise de panique.

Air Transat s'excuse

Air Transat se dit « désolée », mais affirme avoir fait tout en son pouvoir pour assurer le confort des passagers, y compris leur offrir de l'eau et des collations, activer la climatisation « dès que possible » et communiquer avec les passagers « régulièrement ».

Des passagers interviewés par CBC soutiennent, eux, que la climatisation ne fonctionnait pas durant de longs moments et que l'équipage leur a seulement offert de l'eau. Certains voyageurs disent avoir pu mettre la main sur une collation.

Serge Grubisa, qui était assis près de la cuisine de l'appareil, a pu obtenir une mini-boîte de croustilles qu'il a partagée avec sa femme. Je suis très surpris que la situation n'ait pas viré à la bagarre, dit-il. L'air ne circulait pas. C'était comme être assis en plein soleil.

Après environ trois heures d'attente, l'équipage a ouvert les portes de l'appareil, raconte M. Grubisa, permettant aux passagers de se tenir à l'extérieur dans les marches de l'escalier servant normalement à l'embarquement des passagers. Toutefois, la sécurité de l'aéroport a ordonné aux passagers de retourner à l'intérieur « 20 à 30 minutes plus tard », dit-il.

Air Transat affirme avoir permis aux passagers de retourner dans l'aérogare après avoir environ trois heures d'attente.

Les passagers interrogés par CBC soutiennent toutefois que la plupart d'entre eux sont restés à bord, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils devraient rentrer au Canada par leurs propres moyens, s'ils quittaient l'appareil.

Ils nous ont dit qu'on devrait se débrouiller tout seul si on descendait de l'avion, raconte la passagère Franca Collia. Il n'y avait pas de compensation offerte.

Pas d'indemnité canadienne

Les passagers touchés ne sont pas couverts par la nouvelle charte canadienne des droits des voyageurs aériens, parce que les dispositions s'appliquant aux retards et aux annulations n'entreront en vigueur qu'en décembre prochain.

Toutefois, même si ces dispositions étaient en vigueur, Air Transat n'aurait pas d'indemnité à verser aux passagers dans ce cas-ci comme il s'agit, selon le transporteur, d'un retard lié à un problème mécanique et donc à la sécurité de l'appareil.

En revanche, étant donné que le vol était en partance de l'Europe et est assujetti à la charte européenne des passagers, les clients d'Air Transat sont admissibles à une compensation financière de 600 euros (875 $) par personne.

Le transporteur canadien confirme que ses clients pourront recevoir une telle indemnité.

L'Office des transports du Canada se penchera également sur les événements.